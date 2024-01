De Mac Studio wordt in 2024 naar verluidt vernieuwd met een M3 Ultra-chip. Mogelijk worden de nieuwe desktop en de krachtigere chipset in de M3-reeks van Apple onthuld tijdens de WWDC in juni.

TrendForce meldt dat Apple de Mac Studio mogelijk halverwege dit jaar van een upgrade voorziet met de nieuwe M3 Ultra. Daarnaast stelt TrendForce op basis van informatie van de Zuid-Koreaanse nieuwssite The Elec dat Apple de productie van het 3nm-proces tegen het eind van 2024 tot ongeveer 80 procent zal verhogen, wat erop duidt dat Apple van plan is om voor langere tijd gebruik te maken van het 3nm-proces van de Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC.

Vorig jaar kreeg de Mac Studio 2023 een opfrisbeurt met een M2 Max- en M2 Ultra-chip. De Mac Studio is een van de krachtigste Macs van Apple, met prestaties tussen de Mac mini en Mac Pro in. Apple richt zich met dit apparaat dan ook vooral op veeleisendere gebruikers, die intensieve taken uit willen voeren. Met de komst van de M3 Ultra-chip naar de Mac Studio 2024 moet het apparaat krachtiger dan ooit worden.

De Mac Studio 2023.

M3 Ultra maakt de chip-line-up van Apple compleet

De M3 Ultra moet een krachtigere versie zijn van de M3-, M3 Pro- en M3 Max-chips die Apple vorig jaar introduceerde in de 24-inch iMac en MacBook Pro-modellen. De chip wordt wederom vervaardigd met het 3nm-proces van TSMC, waar Apple in 2023 mee gestart is in de M3-line-up en de A17 Pro-chip van de iPhone 15 Pro-modellen. Ook de aankomende A18 Pro zal naar verwachting gebruikmaken van het 3nm-proces.

Naast een Mac Studio met M3 Ultra-chip, wordt er ook een Mac Pro met die chip verwacht. Het is mogelijk dat die wat langer op zich laat wachten, gezien TrendForce dit Apple-product niet expliciet benoemt. Het is echter niet duidelijk of de Mac Pro bewust is weggelaten uit de berichtgeving. Beide aankomende computers van Apple zullen naar verwachting ook een configuratiemogelijkheid met de al uitgebrachte M3 Max-chip krijgen, al heeft Apple nog niets over de aankomende desktops naar buiten gebracht.