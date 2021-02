Al eerder werd duidelijk dat Twitter betaalde functies gaat introduceren en nu is duidelijk hoe dat er in de praktijk uit komt te zien. In de aankondiging toont Twitter een eerste versie van hoe de nieuwe Super Follow werkt en hoe dit eruit moet gaan zien. Ook zijn er nog wat andere functies aangekondigd.



Twitter krijgt betaalde Super Follow

De Super Follow wordt nog dit jaar op Twitter ingevoerd. Als account kun je deze betaalde functie aanbieden, waarmee je volgers de status van supervolger kunnen ‘kopen’. Je kan dan exclusieve tweets plaatsen die alleen zichtbaar zijn voor je betaalde supervolgers. De functie zal vooral interessant zijn voor grote accounts met veel volgers en fans. Denk bijvoorbeeld aan artiesten, die via exclusieve tweets alvast beelden achter de schermen kunnen delen aan supervolgers. Als supervolger krijg je mogelijk ook een speciale badge en kun je je aanmelden voor nieuwsbrieven.

In het concept dat Twitter laat zien, wordt als voorbeeld een prijs van $4,99 per maand getoond. Dit levert het account dus geld op, maar Twitter krijgt daar vermoedelijk ook een percentage van, al is nog niet duidelijk hoeveel dat is. De betaalde functie is een nieuwe manier voor Twitter om inkomsten te genereren. Nu is het sociale netwerk nog afhankelijk van advertenties.

Het is nog niet bekend wanneer de Super Follow-functie er precies komt en of het ook meteen wereldwijd beschikbaar komt. Twitter kan nog verder sleutelen aan de functie voordat het definitief uitgebracht wordt.

Ook Twitter Communities en meer aangekondigd

Twitter kondigt ook de Communities-functie aan. Twitter-gebruikers kunnen lid worden van een groep of er zelf eentje aanmaken. Zo’n groep gaat dan over een bepaald onderwerp, zodat je alle tweets hierover bij elkaar vindt. Zo’n Community kan ook deel uitmaken van een Super Follow. Met deze functie lijkt Twitter ook meer structuur aan te willen brengen. De enige manier om nu een onderwerp te volgen is via een hashtag of via de Lijsten-functie.

Andere functies waar Twitter aan werkt zijn de veilige modus en een blokkeer- en dempfunctie. Bij het gebruik van de veilige modus zorgt Twitter ervoor dat accounts die de regels overtreden en spamgedrag vertonen beperkt worden in het met jou communiceren. De antwoorden van dergelijke accounts verschijnen ook voor minder mensen. Met automatische blokkeer- en dempfunctie zorgt ervoor dat accounts die de regels overtreden geblokkeerd worden. Accounts die beledigende tweets met grof taalgebruik plaatsen, worden automatisch gemute.