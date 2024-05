Apple Pathways maakt het ontwikkelen van je eerste app gemakkelijker

Heel wat beginnende ontwikkelaars zijn met vallen en opstaan begonnen en hebben met veel moeite hun eigen app uitebracht. Voorheen was er geen duidelijke uitleg welke aanpak je het beste kon volgen. Er is veel documentatie, maar het zou handig zijn als er iemand is die je de weg wijst. De oplossing is er nu: Pathways is een collectie video’s, documentatie en andere informatiebronnen die je stapsgewijs in de juiste richting stuurt. Iedereen kan rondkijken bij Pathways op de Apple Developer-website. Je hoeft dus geen betalend ontwikkelaar te zijn. Gebruik van de materialen is ook gratis. Apple belooft dat je alleen een Mac en een idee nodig hebt om aan je eerste project te beginnen.

Snel op weg met Pathways

Pathways bestaat uit zeven collecties:

Beginnen als Apple-ontwikkelaar

Design

Swift

SwiftUI

Games

visionOS

App distribueren via de App Store

Elk onderdeel leidt je langs de verschillende aandachtspunten waar je als appontwikkelaar aan moet denken, zoals het verdienmodel of het kiezen van de beste view in SwiftUI. Je kunt ook terugvallen op allerlei artikelen en handige tools om er wat dieper in te duiken. De meeste info was in feite al beschikbaar op de Apple-website, maar ze waren niet altijd gemakkelijk te vinden. Zeker als beginnend ontwikkelaar is het wel handig als je het op een presenteerblaadje krijgt aangereikt.

Je kunt natuurlijk ook naar een Apple Developer Center gaan, als je beter apps wilt leren programmeren.

Je krijgt een gestructureerd overzicht van de stappen die je moet nemen om je idee om te zetten naar een functionele app of game, die mensen graag zullen installeren. En je krijgt ook inzicht in welke (geavanceerde) tools en technieken je daarbij kunt gebruiken. Er is ook rekening gehouden met makers van games, die soms net iets andere tools nodig hebben. En wil je apps gaan ontwikkelen voor Vision Pro, dan kan dat ook met hulp van Apple.

Nadat je klaar bent met ontwikkelen helpt Pathways je met de volgende stap: het distribueren van de app via de App Store. Je krijgt daarbij ook tips over het promoten van je app en het verbeteren van de performance, zodat jouw app zoveel mogelijk impact heeft. Om de app te kunnen publiceren in de App Store moet je natuurlijk wel het reviewproces doorlopen én moet je voor €99,- per jaar lid worden van het Apple Developer Program.

Mocht jouw app een onverwacht succes worden, dan hoef je niet bang te zijn dat je meteen een half miljoen moet afrekenen bij Apple. Onlangs kondigde Apple aan dat de Core Technology Fee vervalt als je een gratis app maakt waar je niets mee verdient.