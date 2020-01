Tim Cook en Apple’s CFO Luca Maestri gingen woensdagavond vanaf 23:00 uur Nederlandse tijd in gesprek met analisten. Uiteraard waren er vragen over 5G, maar Cook wil die nu nog niet beantwoorden. Apple verraste beleggers met betere cijfers dan verwacht, ook al neemt de verkoop van iPhones af. Deze punten sprongen er wat ons betreft uit.



#1 Anderhalf miljard actieve devices

Apple meldde een jaar geleden nog 900 miljoen iPhones en een totaal van 1,4 miljard actieve toestellen. Nu is de volgende mijlpaal geklaard: er zijn 1,5 miljard toestellen in gebruik. Helaas weten we niet of dit ook betekent dat er nu 1 miljard iPhones in gebruik zijn. Vermoedelijk niet, want dan zouden alle nieuwe toestellen iPhones zijn geweest.

Overigens staat iOS 13 nu op bijna 80% van de toestellen. Dit is af te lezen op de developerwebsite. Van de toestellen die de afgelopen vier jaar op de markt zijn gekomen heeft 77% nu iOS 13. Op 17% van deze toestellen draait nog iOS 12. Oudere versies zijn goed voor 6%.

#2 Tim Cook wil niets kwijt over Apple’s 5G-plannen

2020 wordt het jaar van 5G, maar tijdens Apple’s conferentiegesprek met analisten wilde Tim Cook er niets over kwijt. Hij hield het bij vage uitspraken, zoals “5G zit wereldwijd in een vroege fase van uitrol”. Uiteraard is Cook weer trots op wat er in de pijplijn zit aan nieuwe producten, maar hij gaf geen details.

#3 Apple heeft moeite om aan AirPods-vraag te voldoen

Tijdens de feestdagen had Apple moeite om de vraag naar AirPods en de Apple Watch Series 3 bij te houden, liet Tim Cook weten. Maar zijn bedrijf probeert er alles aan te doen om te zorgen dat er voldoende voorraad is. Blijkbaar was er veel vraag naar het goedkopere instapmodel van de Apple Watch. Apple liet ook weten dat 75% van de Apple Watch-kopers het afgelopen kwartaal voor het eerst een Apple Watch aanschaften. Een groot deel daarvan koos vermoedelijk voor de goedkopere Series 3.

#4 Apple TV+ is een groot succes

Ook wat Apple TV+ betreft bleef Tim Cook erg op de vlakte. Hij noemde het een “rousing success”. Geen wonder, want bijna iedereen mag gratis kijken. Er zouden zelfs al heel wat mensen zijn die €4,99 per maand betalen. Volgens een eerder onderzoek zouden er al 33 miljoen abonnees zijn, hoewel Apple dit niet wilde bevestigen.

#5 Apple houdt rekening met coronavirus

Cook zegt dat er in de schattingen van de volgende kwartaalcijfers rekening is gehouden met een voorzichtiger schatting vanwege het coronavirus. Apple houdt daarom rekening met een bandbreedte van $4 miljard in omzet. Ook beperkt Apple het reizen en verstrekt het gezondheidspakketten aan medewerkers in Wuhan (China).

Mogelijk kan het coronavirus Apple’s productieplannen dwarszitten, maar Tim Cook zegt “alternatieve bronnen” te hebben, mocht de productie in gevaar komen. In ieder geval vindt de meeste productie plaats buiten Wuhan. Apple heeft wel een Apple Store en twee productielocaties gesloten.

#6 Recordomzet 12,7 miljard dollar voor diensten

Apple heeft elk kwartaal wel een record te melden als het om diensten gaat. Het bedrijf verdient nog steeds veel met hardware, maar diensten als Apple Music, Apple Pay, de App Store, AppleCare en Apple Arcade brengen steeds meer geld op.

Drie maanden geleden was de omzet uit diensten nog $12,5 miljard, nu dus $12,7 miljard. Voor Apple is het interessant dat deze omzet minder afhankelijk is van de seizoenen.

#7 Tim Cook ziet zakelijke potentie in AR

Eerlijk gezegd was de conference call deze keer een beetje saai. We kregen vooral dingen te horen die we al wisten en toen Cook begon over het feit dat Augmented Reality de toekomst is, dachten we dat we weer hetzelfde te horen zouden krijgen. Cook wees inderdaad op de duizenden AR-apps voor consumenten die je al op de iPhone kunt gebruiken, maar vertelde ook dat er een hoop gaande is in de ontwikkeling van zakelijke AR-apps.

This is the reason I’m so excited about it is you rarely have a new technology where business and consumer both see it as a key to them. That’s the reason that I think it’s going to pervade your life, because it’s going to go across the business. And, and your whole life. And I think these things will happen in parallel.

Het wordt natuurlijk pas echt spannend als Apple een eigen AR-bril aankondigt, maar daar werd geen woord over gezegd. Mogelijk komt ‘ie in 2022 of 2023, al zijn er ook analisten die wat positiever zijn en ‘m al eerder verwachten.