Concept van macOS 10.16 ‘Dolomites’

De oplettende topografen onder ons merken het al gelijk: de nieuwe naam van macOS is, als het aan de ontwerper ligt, niet gebaseerd op een regio in Noord-Amerika. Voor macOS 10.16 heeft hij gekozen voor macOS Dolomites, ofwel Dolomieten. Dit gebergte ligt in Italië, waar de ontwerper Eugenio Peluso ook vandaan komt.



Aan een nieuwe naam heb je als gebruiker niet zo veel, dus wat moet er volgens Peluso veranderen? Het begint bij een vernieuwd ontwerp voor het Dock en de menubalk. Het Dock lijkt meer op die van een iPad, want het zit niet meer vast aan de onderkant van je scherm. De grote verandering zien we in de menubalk die nu in tweeën is gesplitst. Zo houd je meer ruimte over voor je vensters in plaats van een nutteloze balk bovenin.

Rechtsboven vind je een knop voor het bedieningspaneel. Hier kun je snel je muziek bedienen, antennes in- en uitschakelen en apps openen. Dit kennen we al van het iOS bedieningspaneel. Het is niet ter vervanging van het berichtencentrum op macOS, want die kun je ook nog steeds gebruiken.

Uitgebreidere Siri en nieuwe Finder interface

Siri op de Mac kan enkele dingen die je niet op je iPhone gedaan krijgt. Zo weet je snel wat je specificaties zijn en hoeveel opslagruimte je nog over hebt. In dit concept heeft Peluso een manier gevonden hoe Siri veel meer voor je kan betekenen. Het begint meer op Spotlight te lijken door de rijke informatie die je bij een zoekopdracht vindt. Ook kun je je vragen intikken in plaats van hardop uitspreken. Er zijn ook snelkoppelingen zoals ‘weerbericht’ en ‘voetbalcompetitie.’

Wat Peluso betreft mag de Finder-app wat speelser. De knoppen in de linkerkolom zijn veel groter en duidelijker geselecteerd. Ook is er minder sprake van opgedeelde kolommen met scheidingslijnen. Dit gaat onder het kopje ‘macOS user interface,’ dus het is waarschijnlijk de bedoeling dat alle apps een dergelijk ontwerp krijgen.

Natuurlijk is dit maar een concept en moeten we maar hopen dat Apple er de goede aspecten van overneemt. Er zijn op dit moment geen geruchten over een eventueel nieuw ontwerp van macOS. Naast dit concept van macOS 10.16 gaan er een boel concepten rond van de 2020 iPhones. Wij hebben de beste voor je op een rij gezet.