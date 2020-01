Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt, die de maanden oktober, november en december 2019 omvatten. We hebben het hier over het eerste fiscale kwartaal 2020, dat niet synchroon loopt met de kalenderkwartalen. De iPhone, wearables en diensten zorgden volgens Apple voor een recordomzet en -winst. De omzet ligt 9% hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar en ligt boven de verwachting van analisten, die hadden gerekend op $88,43 miljard. Verkopen buiten de VS waren goed voor 61 procent van de omzet. Ook de winst per aandeel van $4,99 lag hoger dan de verwachting van $4,54 per aandeel.

Dit zijn de belangrijkste cijfers (met tussen haakjes de getallen van hetzelfde kwartaal vorig jaar):

De reactie van Tim Cook:

We are thrilled to report Apple’s highest quarterly revenue ever, fueled by strong demand for our iPhone 11 and iPhone 11 Pro models, and all-time records for Services and Wearables. During the holiday quarter our active installed base of devices grew in each of our geographic segments and has now reached over 1.5 billion. We see this as a powerful testament to the satisfaction, engagement and loyalty of our customers — and a great driver of our growth across the board.