We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt – en deze week zijn er maar liefst twee nieuwe shows op Apple TV+!



Ted Lasso

Te zien op: Apple TV+

Een paar weken geleden schreven we over de Nederlandse serie Barrie Barista, ook al zo’n naam waarbij je vermoed dat het niet al te serieus zal zijn. En dat is ook bij Ted Lasso het geval. Deze tv-comedy is iets waar je niet te diep over na moet denken. De clichés vliegen je om de oren, er zit geen diepere politieke boodschap in, maar het is wel gewoon leuk om te kijken. Zoals wel vaker het geval is bij dit soort sportcomedy’s.

Ted Lasso is een college football-coach uit Kansas, die wordt ingehuurd door een team uit de Engelse Premier League. Het niveau ligt dus wel een stuk hoger dan Lasso gewend is en hij weet bijna niets over voetbal. Bovendien is hij nog nooit in Engeland geweest. Maar hij vindt het wel heel leuk om coach te zijn. De tv-show is erg positief van insteek en zit vol grapjes. Misschien net wat je nodig hebt, al zal Apple er geen prijzen mee winnen.

Boys State

Te zien op: Apple TV+

Een documentaire die wellicht wel prijzen gaat winnen is Boys State. Dit is een politieke documentaire waarbij ruim duizend 17-jarige jongens in Texas deelnemen aan een experiment, waarbij ze hun eigen staat en regering moeten optuigen. Filmmakers Jesse Moss en Amanda McBaine volgen de toenemende spanningen en conflicten. Zo maken we kennis met Ben, een aartsconservatieve Ronald Reagan-fan, die ondanks persoonlijke tegenslagen toch vertrouwen blijft houden. En met Steven, een progressief kind van Mexicaanse immigranten. Het geeft een portret hoe jongens opgroeien in de Verenigde Staten en hoe tegen zaken als mannelijkheid wordt aangekeken.

Apple kocht Boys State voor $10 miljoen en het won al de Grand Jury Prize op het 2020 Sundance Film Festival. Laurene Powell Jobs, de weduwe van Steve Jobs, is een van de uitvoerend producenten.

Dirty John

Te zien op: Netflix

Seizoen 1 van deze serie over waargebeurde misdaden richt zich op John Meehan. Zijn romance met Debra Newell draaide uit op een nachtmerrie. Gebaseerd op de podcast.

El robo del Siglo

Te zien op: Netflix

In 1994 bereidt een team dieven een ambitieuze overval voor om miljoenen te stelen van de Colombiaanse centrale bank. Gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Project Power

Te zien op: Netflix

Een ex-soldaat, een tiener en een agent treffen elkaar in New Orleans. Ze zoeken de herkomst van een gevaarlijke nieuwe pil die gebruikers tijdelijk superkrachten geeft.

World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji

Te zien op: Amazon Prime Video

De avontuurlijke serie laat een ultieme expeditierace in Fiji zien, waarin 66 teams uit 30 landen 11 dagen lang non-stop, 24 uur per dag, over honderden kilometers van ruig terrein, bergen, jungles en oceanen, tegen elkaar strijden. De serie is afgelopen najaar gefilmd in Fiji. World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji neemt je mee in de strijd van 330 deelnemers (die in teams van vijf, waarvan vier racers en een assistent-bemanningslid) om de finish te halen; de grootste uitdagingen zijn echter niet de concurrerende teams, maar het genadeloze 671 kilometer parcours dat tussen de deelnemers en de finish staat. Wereldwijd zullen kijkers zien hoe de de mentale en fysieke grenzen van de deelnemers op de proef worden gesteld wanneer zij tot het uiterste gaan.

Queen & Slim

Te zien op: Amazon Prime Video

Wanneer Slim zijn date Queen na hun eerste afspraakje naar huis brengt, worden ze aan de kant gezet door een witte politieagent. Wat een simpele aanhouding had moeten worden, loopt verschrikkelijk uit de hand.

Once Upon a Time in Mexico

Te zien op: Film1

Wanneer de president van Mexico de oorlog verklaart aan het drugskartel van de beruchte misdaadbaas Barillo, besluit die samen met de corrupte legergeneraal Marquez een staatsgreep te plegen in het Midden-Amerikaanse land. CIA-agent Sands wil koste wat het kost voorkomen dat Barillo in zijn opzet slaagt en vraagt huurmoordenaar El Mariachi om de drugsbende op te rollen.

De Magie Van ABBA

Te zien op: Videoland

We duiken in de verhalen achter drie van de grootste hits van de Zweedse popgroep ABBA: Mamma Mia, Dancing Queen en The Winner Takes It All. Hoe ging het er tijdens de opnames van deze hits aan toe in de studio, wat inspireerde de bandleden op dat moment en hoe stonden zij toen in het leven?

Geostorm

Te zien op: Ziggo

De wereld maakt een programma wat de aarde moet beschermen tegen klimaatverandering. Na twee jaar bescherming gaat er iets mis waardoor twee broers het programma moeten herstellen voordat de planeet overspoelt wordt door de Geostorm.