Eerste iPhone SE 2022 teardown

Apple’s nieuwste iPhone SE is voorzien van een grotere 2.018 mAh batterij en dat is bijna 10% meer dan de 1.821 mAh batterij in het vorige model. De A15-chip binnenin is ook gunstig voor de batterijduur, omdat deze chip energiezuiniger is. Voor mensen die nu nog twijfelen tussen het 2020- en 2022-model kan dit een beslissende factor zijn. Apple belooft twee uur extra videokijken en 10 uur extra audio luisteren met een volle batterij, vergeleken met de vorige generatie. Eerder was al bevestigd dat de iPhone SE beschikt over 4GB RAM, terwijl het voorheen 3GB was.



Uit de teardown blijkt echter dat het interne design vrijwel hetzelfde is gebleven. Of dat zo is zullen we binnenkort ervaren als ook iFixit de iPhone SE 2022 heeft opengemaakt en de componenten heeft bestudeerd. iFixit maakt video’s die vaak wat gedetailleerder ingaan op de onderdelen. Tot die tijd zullen we het met onderstaande teardown moeten doen.

De iPhone SE is voorzien van een Qualcomm Snapdragon X57-modem. Dit modem wordt niet vermeld op de website van Qualcomm, dus het zou een speciaal voor Apple gemaakt onderdeel kunnen zijn, waar geen verdere details van bekend zijn. Voor gebruikers is het belangrijkste om te weten dat het zorgt voor 5G-support op de huidige Europese netwerken.

Valtest iPhone SE 2022: stevig glas

Ondertussen zijn ook drop tests uitgevoerd met de iPhone SE, om te achterhalen of het glas net zo breukbestendig is als de iPhone 13. Dat blijkt inderdaad het geval. Als de smartphone met het glas naar beneden valt, of op de zijkant de grond raakt, is er weinig verschil met de iPhone 13.

Apple heeft voor verwarring gezorgd door bij de aankondiging van de iPhone SE 2022 te beweren dat deze “het sterkste glas in een smartphone” heeft, terwijl dat eerder werd beweerd over Ceramic Shield in de iPhone 12- en iPhone 13-serie. Het lijkt hier om marketingpraat te gaan: omdat Ceramic Shield zo’n uniek materiaal is, wil Apple het geen glas noemen. De iPhone SE 2022 beschikt wél over ‘gewoon glas’, maar in feite is er sprake van gehard glas. In de tests blijkt dat Apple’s beweringen wel kloppen.

Allstate (een verzekeraar) gooide de iPhone SE op drie manieren naar beneden: met het scherm omlaag, met het scherm omhoog en aan de zijkant. De iPhone viel op een harde stenen stoep, vanaf een hoogte van zes voet (ca. 180 centimeter). Om dit in perspectief te plaatsen: de gemiddelde eettafel heeft een hoogte van 75 tot 80 centimeter, dus een erg realistisch scenario is de test niet, tenzij je je iPhone regelmatig vanaf ooghoogte laat vallen.

De test waarbij het toestel met het glas naar beneden viel, pakte gunstig uit. Allstate was onder de indruk hoe weinig schade er optrad. Ook aan de zijkant was er minimale schade, terwijl een dergelijk toestel vaak wel deukjes in het aluminium oploopt. Bij de test waarbij de achterkant als eerste de grond raakte, brak het glas wel. Blijkbaar is dit glas minder versterkt. Wat misschien ook meespeelt is dat de iPhone 13 platte zijkanten heeft die meer bescherming bieden dan de afgeronde randen van de iPhone SE.

Om de IP67-rating te testen legden de testers het toestel 30 minuten in een bak water van 1 meter diep. Dit leverde geen problemen op. Het enige was dat de audio een uur later nog wat gedempt klonk. “Met de derde generatie iPhone SE heeft Apple echt een duurzame telefoon gemaakt die ook nog betaalbaar is”, aldus marketingman Jason Siciliano van Allstate. De iPhone SE is weliswaar ‘betaalbaar’, maar reparaties kunnen al snel prijzig worden. Hij raadt dan ook aan een hoesje, screenprotector en (uiteraard) een iPhone-verzekering af te sluiten.

Er zijn al genoeg iPhone SE-hoesjes verkrijgbaar, dankzij het feit dat hoesjes van de vorige generatie en de iPhone 8 gewoon te gebruiken zijn. Je kunt vaak je hoesje van je oude iPhone blijven gebruiken, als dat een model met afgeronde randen was.

De iPhone SE 2022 is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar bij vrijwel alle gangbare winkels en providers. Bekijk waar je terecht kunt in ons overzicht!

