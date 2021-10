Voor mensen die een vernieuwde 27-inch iMac nodig hebben, is het nog even afwachten. Display-analist Ross Young denkt dat hij in het eerste kwartaal van 2022 komt, voorzien van een indrukwekkend scherm.

’27-inch iMac release in eerste kwartaal 2022′

Ross Young, CEO van Display Supply Chain Consultants, heeft een track record van rond de 100%. Hij doet niet zo heel vaak voorspellingen, maar als hij iets zegt blijkt het altijd te kloppen. De vernieuwde grote iMac zou volgens Young tussen januari en maart 2022 op de markt moeten komen en is voorzien van een mini-LED display met 120Hz ProMotion. Opmerkelijk is dat er volgens Young geen groter scherm in zit: hij denkt dat Apple bij 27-inch blijft, net als bij het huidige model. Er waren geruchten dat Apple het schermformaat zou oprekken naar 30-inch, maar dat is volgens Young niet het geval.



Mini-LED en ProMotion voor de iMac

Eerder dit jaar kreeg de kleinere iMac al een update: het schermformaat ging van 21,5- naar 24-inch zodat je prettiger kunt werken. Bij de grotere 27-inch iMac ziet Apple blijkbaar het nut niet om het scherm groter te maken.

De 27-inch iMac zal mini-LED krijgen en krijgt waarschijnlijk ook het ‘XDR’-label. ProMotion is een opmerkelijke toevoeging. We hebben nog niet eerder gehoord dat deze functie naar de iMac zou komen. Bij de nieuwe MacBook Pro’s voorspelde Young echter ook als eerste dat er ProMotion in zou zitten en hij bleek op dat punt correct. De 27-inch iMac zal een aanpasbare verversingsfrequentie van het scherm hebben, dat tussen 24Hz en 120Hz ligt. Aangezien de huidige 27-inch iMac een 5K-resolutie heeft, kunnen we dat ook minimaal op het nieuwe model verwachten.

Er zijn nu meerdere producten met mini-LED, waaronder de 12,9-inch iPad Pro en de 14- en 16-inch MacBook Pro’s van eerder deze week. Als de voorspellingen kloppen wordt de 27-inch iMac het grootste Apple-product met een dergelijk scherm. Het Pro Display XDR heeft een structuur die erg lijkt op mini-LED, maar de grootte van de leds is 600 μm. Dit voldoet niet aan de mini-LED standaard van minder dan 100 μm.

Allemaal zijn ze voorzien van de aanduiding XDR, om aan te geven dat dit een scherm van betere kwaliteit is. Omdat Young zich uitsluitend op schermtechnologie richt, zegt hij niets over de verdere specificaties, maar we kunnen er vanuit gaan dat het nieuwe model op Apple Silicon draait.

Komt er een los scherm?

Interessant is verder dat Young aanvankelijk een foutje maakte. Hij beweerde dat er een 27-inch mini-LED display in ontwikkeling is, bedoeld voor een extern scherm. Later corrigeerde hij dit door te zeggen dat het voor de aanstaande iMac is, maar dat er nog wel een los scherm aan komt. Dit zou een vervanger kunnen zijn voor het prijzige Pro Display XDR, maar het kan ook gaan om een goedkopere variant voor een bredere doelgroep. Dit laatste is iets waar gebruikers al langere tijd op hopen, aangezien je nu aangewezen bent op externe schermen van LG, Samsung en soortgelijke merken die qua design niet goed aansluiten op de rest van je collectie.