Als zelfs de Volkskrant erover schrijft, weet je dat deze nieuwe webbrowser niet zomaar een speeltje voor techneuten is. The Browser Company heeft tot doel een browser te maken voor echte mensen, die je niet een leeg gevoel geeft bij het opstarten en eentje die je écht wil gebruiken. En nu komt ‘ie ook nog naar de iPhone.



This Arc companion app is among the purest product work we've ever shipped – zero fat.

It's NOT a replacement for your default mobile browser (yet). But it teases our dreams for the future of computing.

New swipes & smiles coming soon – pre-order here: https://t.co/c2jPU62TFj https://t.co/Vr8tXKc0MX

— Josh Miller (@joshm) March 27, 2023