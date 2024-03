De tool wordt gebruikt om de snelheid van webbrowsers te meten en te vergelijken. Speedometer werd 10 jaar geleden voor het eerst ontwikkeld door Apple. Critici vonden dat de tool wel heel erg geoptimaliseerd was voor de WebKit/JavaScriptCore browserengine van Apple, waardoor Safari altijd de onbetwiste winnaar was. Met de huidige aandacht voor oneerlijke concurrentie kan dat natuurlijk niet meer; vandaar dat Apple deze keer de concurrentie erbij heeft betrokken. Niet dat het effect heeft gehad op de uitslag, want Safari is nog steeds de winnaar.

Speedometer 3.0 snelheidstest

De nieuwe versie bevat veel nieuwe tests die een bredere en meer representatieve dwarsdoorsnede van de browserengines biedt, ook van Blink/V8 (Google/Microsoft) en Gecko/SpiderMonkey (Mozilla). Daarnaast bevat Speedometer 3.0 nieuwe tests, waaronder codebewerking, WYSIWYG-bewerking en het lezen van nieuwssites. Op de Speedometer 3.0 website vind je meer details over de tests en hoe je ze zelf kunt uitvoeren.

Safari is de winnaar, maar Chrome en Firefox zitten er vlak achter. Het laagst scoort de Microsoft Edge-browser met een resultaat dat 7% lager ligt dan Safari. Speedometer 2.0 werd in samenwerking met het Google Chrome-team uitgebracht in 2018, met updates voor de nieuwste frameworks en bibliotheken die op dat moment beschikbaar waren. De release van vandaag verbetert de metingen en houdt rekening met een grotere verscheidenheid aan inhoud.

Meer betrokkenen en eerlijker

Eerdere Speedometer-versies werden ontwikkeld als onderdeel van het WebKit-project, maar dat is nu niet meer het geval: er zijn meerdere belanghebbenden bij betrokken en er zijn honderden open source-bijdragen aan toegevoegd sinds december 2022. Op dat moment werd bekendgemaakt dat Speedometer 3.0 in ontwikkeling zou zijn. Speedometer 3.0 houdt onder andere rekening ermee dat alle browserengines het HTML5 event loop-model hebben overgenomen voor het bijwerken van een rendering van de webpagina. De testtool is ook herschreven voor moderne JavaScript-functies die nog niet algemeen beschikbaar waren toen Speedometer 2.0 werd ontwikkeld.

Speedometer 3.0 bevat twee testapps die typische nieuwssites nabootsen, gebouwd met de populaire single page application frameworks Next.js en Nuxt. Het emuleert gebruikersacties zoals het klikken op menu-items en het navigeren naar een andere pagina.

Je kunt de benchmark zelf proberen via deze link.