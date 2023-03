iPhone-alarm op de piano

Het gaat hier om het alarmgeluid ‘Opening’, dat sinds de iPhone 6 als standaard alarm aanwezig is op de iPhone. Sinds de iPhone X heeft Apple het nieuwe alarmgeluid ‘Radar’ ingesteld, maar veel mensen zijn nog steeds verknocht aan het speelse melodietje van ‘Opening’. Pianist en componist Tony Ann uit Toronto heeft het bekende alarmgeluid omgezet naar een pianostuk en speelt het in onderstaande YouTube-video. Het ziet er indrukwekkend uit en is zeker niet geschikt voor beginnende pianospelers.



De Instagram-video die Ann publiceerde is al meer dan 18 miljoen keer afgespeeld en de YouTube-video hieronder heeft 132.000 weergaven.

Wil je het zelf meespelen, kijk dan eens op Chordify.

Andere iPhone-alarmgeluiden: Radar en Marimba

Maar als we het over iPhone-alarmgeluidjes hebben, dan is Marimba natuurlijk dé standaard beltoon van de iPhone. Deze ringtone heeft tot veel ergernis geleid omdat mensen in de begindagen nog niet goed wisten hoe ze hun iPhone konden muten en de Niet Storen-functie nog uitgevonden moest worden. Deze alarmtoon voldeed aan alle eisen: hij was helder en herkenbaar. Vermoedelijk is Garageband-softwareontwikkelaar Dr. Gerhard Lengeling de componist geweest van Marimba. Er verscheen ook een onofficiële remix met de naam Marimba Take Two, maar die heeft het nooit geschopt tot een Apple-reclamefilmpje.

Samengevat zijn dit de standaard ringtones van de iPhone:

Wie de bedenker is van de latere melodieën Opening en Radar is niet bekend, maar ze zouden ook uit de labs van Garageband kunnen komen.