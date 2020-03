iCulture Vandaag: dit was maandag 30 maart 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 30 maart 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag laten we je zien hoe je je creativiteit de vrije loop kan laten gaan met diverse tekenpennen voor de iPad en deze handige tekenapps voor iPad. Welke is jouw favoriet? Ook nieuw vandaag: de ondersteuning voor het deelmenu in iOS 13 van WhatsApp, zodat je makkelijk sneller kan delen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Met de Google Nest paasactie bespaar je op je smart home.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Screens (€21,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.1+) - Screens werkt nu samen met pointing devices, zoals een muis.

, iOS 13.1+) - Screens werkt nu samen met pointing devices, zoals een muis. Pixelmator Pro (€43,99, macOS, 10.13+) - Nieuwe kleurenkiezer voor Pixelmator Pro.

Flitsmeister (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Rijstrookbegeleiding tijdens de navigatie, ook in CarPlay.

, iOS 10.0+) - Rijstrookbegeleiding tijdens de navigatie, ook in CarPlay. Halide Camera (€6,99, iPhone/ Watch , iOS 11.0+) - Nieuwe verbeteringen voor RAW-fotografie.