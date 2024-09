Emily in Paris (seizoen 4B)

Marketingdirecteur Emily Cooper uit Chicago vindt haar droombaan in Parijs en begint een nieuw avontuur, waarbij ze werk, vrienden en de liefde probeert te combineren. Vorige maand kon je al kijken naar vijf nieuwe afleveringen van Emily in Paris en nu is het tweede deel te zien. Of is het Emily in Rome? Want onze favoriete fashionista maakt een uitstapje naar Italië in vijf nieuwe afleveringen.