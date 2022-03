iCulture Vandaag: dit was dinsdag 22 maart 2022

De iPhone SE is misschien niet het toestel waar iedereen op zit te wachten, maar waar we wel benieuwd naar waren zijn de details die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Is de valbestendigheid bijvoorbeeld wel goed? En hoe ziet het er aan de binnenkant uit? Dat zie je in een teardown die nu op YouTube te kijken is. Daarnaast is er meer nieuws over het upgraden van SSD in de Mac Studio. Dat lijkt makkelijk, maar Apple blijkt er toch een stokje voor te hebben gestoken. Dat en meer lees je vandaag op iCulture!



​ Waarom wachten tot de HomePod mini in Nederland te koop is? Je kunt nu al bij heel veel winkels in Nederland kopen, bij prijzen die lager liggen dan de adviesprijs van Apple.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Shazam (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Shazam brengt je nu op de hoogte van interessante concerten in de buurt. ​