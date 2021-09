iCulture Vandaag: dit was woensdag 29 september 2021

Komt er een High Power Mode op de Mac? Dat zou interessant kunnen zijn voor wie veel vraagt van hun Mac. Verder in het nieuws: een verloren AirTag kan naar kwaadaardige websites linken. Gelukkig werkt Apple aan een oplossing. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Scriptable (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Scriptable

– Adds support for previewing extra large widgets on iPads running iOS 15.

– The size of widget previews in the app now more accurately resembles the size when the widget is placed on the Home Screen.

– Works around an issue in iOS 15 where URLs are not persisted when configuring a widget.

– Fixes an issue where evaluating JavaScript in a WebView would not complete when running iOS 15.

Albert Heijn supermarkt (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Albert Heijn supermarkt

Vanaf deze versie biedt de nieuwe Koken-omgeving nóg sneller antwoord op die ene vraag: wat eten we vandaag? Kook voordelig met Bonusproducten, ontdek snelle en simpele gerechten en krijg elke week nieuwe receptsuggesties, speciaal afgestemd op jouw voorkeuren. Wil je een recept vaker maken? Bewaar ‘m dan meteen in Mijn recepten. Eet smakelijk!

Daarnaast is het vanaf deze versie ook mogelijk om Favoriete Lijstjes aan te maken. Hiermee doe je nog sneller en gemakkelijker je vaste boodschappen voor in de winkel of online. Je vindt Favoriete Lijstjes via je Profiel.