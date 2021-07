iPhone 13: ’90 miljoen stuks in 2021′

Meestal wordt de nieuwe iPhone in september aangekondigd en start de verkoop kort daarna. In de afgelopen jaren weet Apple er vanaf dat moment tot het einde van het kalenderjaar zo’n 75 miljoen te verkopen. Nieuwe geruchten van Bloomberg wijzen erop dat Apple een topjaar verwacht: het bedrijf hoopt dit jaar zo’n 20% toestellen extra te verkopen in vergelijking met vorig jaar.



Deze verwachte stijging in de verkoop is opmerkelijk, aangezien er tegelijkertijd wordt verwacht dat de iPhone 13 geen enorme veranderingen teweeg zal brengen. Apple heeft vorig jaar met de iPhone 12 een nieuw design geïntroduceerd wat de komende paar jaar nog zal meegaan. Het gaat in 2021 om enkele kleinere verbeteringen die je op het eerste oog niet zo snel ziet. Eén van de redenen voor Apple om meer te produceren zijn de buitenlandse sancties voor smartphonegigant Huawei. Daardoor verwacht Apple dat meer mensen voor een iPhone zullen kiezen.

Bloomberg denkt dat de extra vraag naar iPhones voor een deel ook te verklaren is vanwege de vaccinaties tegen het coronavirus. Er zullen mensen zijn die de iPhone 12 niet kochten omdat het financieel onzekere tijden zijn. Die tijden lijken nu (bijna) voorbij. Ook zal Apple wederom hameren op de 5G-mogelijkheden van de iPhone, zoals het merk dat bij de iPhone 12 al deed. Traditiegetrouw komt de iPhone 13 in september, verwacht Bloomberg. Vorig jaar werd de aankondiging een maand uitgesteld vanwege de pandemie.

Eén van de bronnen van Bloomberg meldt dat het mogelijk niet lukt om de gewenste 90 miljoen daadwerkelijk op tijd te produceren. Het werkelijke aantal zou een paar miljoen stuks lager kunnen liggen. Als dit het geval is kunnen de levertijden bij de start oplopen.

‘iPhone 13 krijgt een LTPO-scherm met kleinere notch’

Een deel van de kleine verbeteringen zit volgens het gerucht van Bloomberg aan de voorkant van de iPhone. In het kort krijgt de iPhone 13 een kleinere notch en een LTPO-scherm. De LTPO-schermtechniek maakt het mogelijk om de ververssnelheid omlaag te brengen naar 1 keer per seconde (1 Hz). Dit scherm zit al in de Apple Watch en is dus bekend terrein voor Apple. Eén variant van de iPhone 13 krijgt dit scherm. Dat is vermoedelijk de duurste variant.

Hoewel het LTPO-scherm op Apple’s smartwatch voornamelijk dient voor het Always On-scherm, zal het op de iPhone 13 dienen voor een betere batterijduur bij stilstaande schermen. Het scherm hoeft bijvoorbeeld minder vaak ververst te worden als je een krantenartikel leest. Verder werkt Apple aan een kleinere notch voor de iPhone 13. Dat levert meer schermruimte op. In een apart artikel beschrijven we alle geruchten over het iPhone 13 scherm.

Wat hetzelfde zal blijven, is het schermformaat. Bloomberg benadrukt dat Apple wederom een mini-versie van de iPhone uitbrengt. De iPhone 13 zou net als zijn voorganger een 5,4-inch, 6,1-inch en een 6,7-inch scherm krijgen afhankelijk van de variant. Eerdere geruchten wezen er juist op dat 5,4-inch geen succes was en dat Apple de iPhone 12 mini productie stopte.