Een dergelijke dummy wordt gebruikt door hoesjesmakers om tijdig accessoires te kunnen maken. Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat de iPhone 13 Pro eruit komt te zien als een slordig geknutseld stuk piepschuim. Het dient alleen om duidelijkheid te geven over de verhoudingen. De mockup zou gebaseerd zijn op gelekte tekeningen, die vaak circuleren onder hoesjesmakers.



Mac Otakara gaat het hier om een 3D-geprinte dummy van de aanstaande 6,1-inch iPhone 13 Pro, voorzien van een kleinere inkeping boven het scherm, oftewel notch. De telefoonspeaker en frontcamera zijn iets anders gepositioneerd.

Apple zou de speaker voor de telefoon iets verder omhoog willen verplaatsen, zodat deze langs de rand valt. Dit komt overeen met een eerder gelekte foto waarbij dat ook het geval was. De frontcamera wordt verplaatst naar de linkerkant van de notch, terwijl deze nu aan de rechterkant zit.

De notch zou volgens deze dummy 26,80mm breed worden, terwijl dat bij de iPhone 12-serie nog 34,83mm is. Hij wordt 5,35mm hoog in plaats van 5,3mm. Visueel ziet de inkeping er wat kleiner en minder langgerekt uit.

Een kleinere notch zou geen verrassing zijn, want sinds de allereerste iPhone met Face ID in 2017 werd er al over gepraat. Dit was de iPhone X, die voor het eerst een TrueDepth-camera met inkeping bovenin het scherm kreeg. Door onderdelen te verplaatsen en kleiner te maken zou Apple ‘m nu eindelijk iets kleiner kunnen maken. De notch zal echter niet de grootste vernieuwing zijn. De belangrijkste reden om straks voor een iPhone 13 Pro (Max) te kiezen is ergens anders te vinden, in het scherm. Volgens geruchten is Apple van plan om een ProMotion 120Hz scherm toe te passen. Of misschien kies je wel voor de iPhone 13 omdat er een nieuwe matzwarte kleur aan lijkt te komen.

Goed om te weten: dummy’s en mockups worden niet gemaakt door Apple, prototypes wel. In onderstaand artikel lees je er meer over.