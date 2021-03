Na Pokémon Go gaan Nintendo en Niantic weer samenwerken aan een nieuwe game. Deze keer is het een AR-app rondom de Pikmin-serie. In de app draait het vooral om wandelen.

In 2016 ging het dak eraf toen Nintendo en Niantic samen Pokémon Go uitbrachten. De game was een doorslaand succes en wordt ook nu nog altijd door veel trouwe fans gespeeld. Het is alweer een tijdje geleden dat Nintendo een nieuwe app voor iPhone en iPad uitgebracht heeft, maar later dit jaar komt er weer een nieuwe game aan. Al kun je je afvragen in hoeverre dit een game is. De nieuwe Pikmin AR-app werd door Nintendo en Niantic samen aangekondigd.



Nintendo en Niantic met Pikmin AR-app

Veel informatie is er nog niet over de nieuwe app. Er is zelfs nog geen titel voor de app. Het enige wat we dankzij het persbericht van Niantic weten is dat de app activiteiten rondom wandelen bevat en dat het doel van de app is om wandelen leuker te maken. Met de app ontdek je de wereld om je heen, samen met de Pikmin, zo blijkt uit de tweet van Nintendo. Beelden zijn er ook nog niet, behalve de bijgevoegde afbeelding.

De Pikmin-serie is een reeks strategische platformgames waarin je op een planeet op pad gaat met Pikmin. Pikmin zijn kleine gekleurde wezentjes die je als een soort leger commandeert om taken uit te voeren. Elke gekleurde Pikmin heeft zijn eigen specialiteit. Zo kan een blauwe Pikmin onder water gaan, is een rode bestand tegen vuur en kan een gele elektriciteit geleiden. Het doel is om fruit en andere belangrijke voorwerpen te verzamelen, terwijl je vijanden verslaat door er Pikmin naartoe te gooien. Hoe dit tot uiting komt in de wandelapp, is nog even afwachten.

De Pikmin AR-app van Nintendo en Niantic wordt later in 2021 uitgebracht. De komende maanden kun je meer informatie verwachten. De app is ontwikkeld door de Tokyo Studio van Niantic. Het is tevens hun eerste titel. Als je op de hoogte wil blijven, kun je je via de website van de app aanmelden.

Meer AR-apps van Nintendo en Niantic op komst

Deze Pikmin AR-app is het startsein van een verdere samenwerking tussen de twee bedrijven. Op basis van de AR-technologie van Niantic gaat het bedrijf samen met Nintendo meer AR-apps ontwikkelen. Nintendo lijkt daarmee ook wat meer af te stappen van de traditionelere games voor mobiel. In plaats daarvan worden het vooral apps waarmee je dingen kan doen die met hun eigen spelcomputers niet mogelijk zijn.

