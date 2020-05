De camera-experts van DxOMark hebben hun uitgebreide test van de iPhone 11 selfiecamera online gezet. Hoewel deze op papier gelijk is aan die van de Pro, zit er toch verschil in.

Afgelopen januari testte DxOMark de selfiecamara van de iPhone 11 Pro. De makers waren te spreken over die selfiecamera, maar concurrerende smartphones nemen nog steeds de leiding. Dat leverde de iPhone 11 Pro een tiende plek in hun lijst op. Hoe doet de iPhone 11 selfiecamera het bij DxOMark? Vooral wat betreft focus heeft de iPhone 11 soms wat moeite.



Test selfiecamera iPhone 11 door DxOMark

De experts van DxOMark testen camera’s op twee categorieën: voor foto en voor video. Ze letten daarbij op verschillende punten, zoals exposure, focus, kleurweergave, ruis en meer. Wat betreft video scoort de iPhone 11 voor de selfiecamera even hoog als de iPhone 11 Pro, namelijk een score van 90. Voor foto’s scoort het basismodel van de iPhone 11-serie net een puntje lager en dat komt voornamelijk doordat de focus wat minder goed is.

Op bijna alle punten scoort de iPhone 11 namelijk even hoog als de iPhone 11 Pro. De focus is de uitzondering, waardoor de iPhone 11 de focus net wat dichterbij legt dan bij de iPhone 11 Pro Max. Dat kan een onscherp beeld opleveren bij het gebruik van een selfiestick. Op een afstand van 120 centimeter tot de camera, is de scherpte zo’n 60% bij de iPhone 11. Bij de iPhone 11 Pro ligt dit op ruim 70%, terwijl de Samsung Galaxy S10+ 80% score behoudt.

Op het gebied van video scoort de iPhone 11 gek genoeg op bepaalde punten net ietsjes beter dan de iPhone 11 Pro. De kleurweergave is volgens DxOMark iets beter en je hebt ook minder last van ruis. Hoe dit verschil tot stand gekomen is, is niet helemaal duidelijk.

Uiteindelijk levert de test van DxOMark de selfiecamera van de iPhone 11 een dertiende plaats op, met in totaal 91 punten. Dat is net onder de Google Pixel 3 en 4, Samsung Galaxy Note 9 en de iPhone 11 Pro Max. Veruit de beste selfiecamera volgens deze test vind je op de Huawei P40 Pro.

Bekijk hier de volledige test van DxOMark. Lees ook ons eerdere artikel over de selfiecamera test van de iPhone 11 Pro Max en een test van de gewone iPhone 11-camera. Wil je meer weten over de iPhone 11, dan lees je in onze iPhone 11 review onze ervaringen.

Bekijk ook iPhone 11 review: de beste keuze voor de meeste iPhone-gebruikers De iPhone 11 is de opvolger van de iPhone XR en is het goedkoopste model van de drie nieuwe 2019 iPhones. Wij hebben de iPhone 11 aan een uitgebreide test onderworpen. In deze iPhone 11 review lees je onze bevindingen van deze nieuwe kleurrijke iPhone.

