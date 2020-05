Reparatiesite iFixit heeft het Magic Keyboard voor de iPad in een röngtenmachine gelegd. Op foto's is te zien hoe complex het accessoire in elkaar zit. Dit is meer dan een hoes met knopjes.

Voor wie zich afvroeg waarom het Magic Keyboard voor de iPad zo prijzig is, bieden de röntgenfoto’s van iFixit misschien wat aanknopingspunten. De reparatiesite legde de toetsenbordhoes in een röntgenapparaat en laat de X-rays daarvan zien. Het blijkt allemaal ingewikkelder dan je op het eerste gezicht zou denken. Het is iFixit nog niet gelukt om een volledige teardown van de toetsenbordhoes te maken, vanwege de coronacrisis. Maar het is wel gelukt om in samenwerking met Creative Electron deze foto’s te maken.



Er blijkt nogal wat in te zitten, waardoor het in feite een erg geavanceerd accessoire is. “Zelden hebben we op basis van een enkel beeld zoveel om over na te denken”. De grootste verbetering is uiteraard het schaarmechanisme van het toetsenbord, dat ook op de foto’s te zien is.

“Er is zoveel te zien, dat je nooit zou raden dat dit technisch gezien een accessoire voor de iPad Pro is”, aldus iFixit. De trackpad is nieuw ontworpen en is anders dan die in de MacBooks. Er lijken fysieke knoppen in te zitten. Naast het trackpad zitten twee grote metalen platen, waarschijnlijk voor de versteviging. Dit zijn de plekken waar je je polsen op laat rusten. De extra stevigheid kan op die twee hoekpunten handig zijn als je het toetsenbord op schoot gebruikt.

Binnenin zijn twee mechanismen met veren te zien, die zorgen voor het ‘zwevende’ effect. Er zijn ook allerlei kabels te zien, die zodanig zijn weggewerkt dat ze de scharnieren niet in de weg zitten. Rondom de camera en op andere plekken zitten allerlei kleine magneten.

Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad is voor €339 verkrijgbaar bij Apple voor het 11-inch model. Voor de 12,9-inch versie betaal je €399. Je kunt ook terecht bij winkels zoals Amac. Beide hoezen zijn ook te gebruiken voor de iPad Pro 2018-versie, alleen is de camera-uitsnede dan wel iets te groot. Meer info vind je in de blogposting van iFixit.