Het aloude en populaire puzzelspelletje Tetris is straks niet meer in de App Store beschikbaar. De enige officiële Tetris-apps die momenteel in de App Store staan, zijn vanaf april niet meer speelbaar. Er zijn alternatieven, hoewel niet iedereen daar blij mee zal zijn.

Eén van de bekendste puzzelspelletjes ter wereld is zonder enige twijfel Tetris. Het van oorsprong Russische puzzelspel, dat bekend werd dankzij de versie voor de Game Boy in 1989, is op nagenoeg elk platform speelbaar. Dat geldt ook voor de iPhone en iPad, want al sinds 2011 zijn er diverse officiële Tetris-games in de App Store verschenen. Game-ontwikkelaar Electronic Arts was de uitgever van deze versies, maar het gamebedrijf trekt er nu de stekker uit. Alle drie de officiële Tetris-games zijn vanaf 21 april 2020 niet meer te spelen.



EA stopt met Tetris op iPhone en iPad

Het gaat om de drie games Tetris Premium, Tetris 2011 en Tetris Blitz. Het zijn alledrie varianten op het bekende puzzelspel. Tetris Premium was een eenmalige aanschaf met optionele in-app aankopen, terwijl Tetris 2011 een gratis variant was. Tetris Blitz is een snellere variant, waarbij elk potje twee minuten duurt. In de laatste update van van de drie games is te lezen dat EA stopt met de verder ondersteuning. De updatetekst luidt als volgt:

Hallo fans,

We hebben een fantastische tijd met jullie gehad, maar helaas is het tijd om afscheid te nemen. Op 21 april 2020 wordt EA’s Tetris app verwijderd en is vanaf dat moment niet meer speelbaar.

Tot 21 april 2020 kunnen jullie blijven genieten van het spel en in-game items gebruiken. We hopen dat jullie vele uren plezier hebben gehad van dit spel en waarderen jullie blijvende steun. Dank jullie wel!

De apps worden dus niet alleen verwijderd, maar zijn ook niet meer te spelen. Wat de reden hiervoor is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met licenties. Tetris-games worden door verschillende ontwikkelaars gemaakt, die allemaal een licentie afnemen bij The Tetris Company. Mogelijk is het contract nu afgelopen en ziet EA het niet zitten om dit te verlengen.

Alternatieven games beschikbaar

Vorig jaar is er in de App Store wel de game Tetris Royale verschenen, waarin je het tegen meerdere spelers tegelijk opneemt. Helaas is die game momenteel niet beschikbaar in Nederland, waardoor je deze alleen via een omweg met een buitenlandse Apple ID kan downloaden. Wil je toch graag de officiële games blijven spelen, dan moet je hiervoor uitwijken naar Facebook Messenger. Via dat platform zijn Tetris Super Jackpots en een standaard Tetris-versie speelbaar.

Mocht je toch nog graag een Tetris-app willen hebben, dan zijn er in de App Store nog wel allerlei onofficiële titels beschikbaar. Je vindt ze door in de App Store simpelweg op Tetris te zoeken.