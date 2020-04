Beveiligingslekken in Mail-app

Het blijkt dat er twee zero-day kwetsbaarheden zaten in de standaard Mail-app op je iPhone en iPad. Eén van de kwetsbaarheden maakte het voor een aanvaller mogelijk om op afstand je toestel te infecteren door e-mails te sturen die heel veel geheugen in beslag namen. Een andere kwetsbaarheid maakte het mogelijk om op afstand code uit te voeren. Een aanvaller kon in beide gevallen de e-mailberichten van een gebruiker bekijken, wijzigen en wissen. Er is echter geen reden tot paniek, vindt Motherboard.



In de zomer van 2016 bracht een groepje onderzoekers naar buiten dat er een zeldzame kwetsbaarheid was ontdekt. Sindsdien is het nog maar zelden voorgekomen, maar het beveiligingsbedrijfje ZecOps heeft er nu weer eentje ontdekt. Apple gaat het fixen in een komende release van iOS 13. Volgens oprichter Zuk Avraham van ZecOps is het vrijwel zeker dat er misbruik van is gemaakt. De booswichten hebben het daarbij vooral gemunt op bekende personen, topmanagers binnen diverse bedrijfstakken, medewerkers binnen Fortune 2000 bedrijven, maar ook kleinere bedrijven.

Een Toyota, geen Ferrari

De ene kwetsbaarheid is een zogenaamde remote zero-click. Dit is gevaarlijk omdat het op afstand uit te voeren is en dat de infectie plaatsvindt zonder dat er interactie van de gebruiker nodig is. Omdat iPhone zero-days zo zeldzaam zijn leveren ze op de zwarte markt veel geld op. Ze zijn ook erg gewild omdat rijke en bekende mensen vaak beschikken over een iPhone, meestal met dezelfde versie van iOS. Apple lost ze doorgaans snel op. Vandaar dat de mensen die erop jagen vaak werken voor grote hack-bedrijven en geheime diensten. Ze zorgen dat ze geen sporen achterlaten en zijn niet geneigd om hun ontdekkingen met anderen te delen. Zo bleken de e-mails die voor de eerstgenoemde hack zijn gebruikt, niet meer op de toestellen van de slachtoffers te staan, om ontdekking te voorkomen.

Apple zegt dat de zero-days die nu door ZecOps zijn ontdekt in de nieuwste iOS 13.4.5-beta zijn opgelost en ook in de definitieve versie van iOS 13.4.5 zullen zitten. ZecOps wil niet verklappen wie de slachtoffers waren en of ze data zijn kwijtgeraakt, maar wilde wel zeggen at het om een VIP uit Duitsland, een topmedewerker van een Zwitsers bedrijf, een topmedewerker bij een Japanse telecomprovider en diverse bedrijven in Saoedi-Arabië en Israel ging. Ook mensen die voor een Fortune 500-bedrijf in Noord-Amerika werken zouden er last van hebben gehad.

Waarom je weinig risico loopt

Een beveiligingsexpert die met Motherboard sprak, zei dat de bug niet erg geavanceerd is en daarom waarschijnlijk niet door de geheime diensten wordt gebruikt. “Dit is de Toyota Camry van de bugs. Het brengt je op de bestemming, zonder problemen. Maar het is geen Ferrari.” Omdat de bugs gebruikt worden om e-mail van bekende en hooggeplaatste personen te onderscheppen hoef je je dan ook niet te veel zorgen te maken als je niet tot deze twee groepen behoort.