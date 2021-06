We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Home Before Dark S02

Een piepjonge journaliste (Brooklynn Prince) stelt onrecht aan de kaak. Prince brak in 2017 door met The Florida Project en kreeg daarna de hoofdtrol in de op feiten gebaseerde serie Home Before Dark op Apple TV. Ze speelt de rol van Hilde Lisko, een leerling van de basisschool die in seizoen twee de explosie op een boerderij onderzoekt.

Ze raakt daarbij verwikkeld in een gevaarlijke strijd met een groot bedrijf. Home Before Dark is gebaseerd op het leven van de nu 14-jarige Hilde Lysiak, met onder andere Abby Miller en Jim Sturgess als haar ouders. De tien nieuwe afleveringen verschijnen elke week op vrijdag.

Bekijken: Home Before Dark S02

Lupin (S02)

Te zien bij: Netflix

Onze aanbeveling van deze week is simpel: het tweede seizoen van Lupin, kijken! Geïnspireerd door de avonturen van Arsène Lupin probeert de galante dief Assane Diop zijn vader te wreken voor het onrecht dat een rijke familie hem heeft aangedaan.

Awake

Te zien bij: Netflix

Na een wereldwijde ramp kan de mensheid niet meer slapen. Een ex-militair wil haar gezin redden terwijl de maatschappij in chaos vervalt en zij haar verstand verliest.

Ramses

Te zien bij: Disney+

Biografische serie over de jonge jaren van Ramses Shaffy in de jaren zestig en zeventig. Maarten Heijmans won een Gouden Kalf en een Emmy voor zijn rol als Ramses, terwijl regisseur Michiel van Erp vorig jaar nog een miniserie over Ischa Meijer maakte.

Ramses was in 2014 al te zien op NPO en is nu toegevoegd aan het aanbod van Disney+. In de vierdelige serie zien we Noortje Herlaar (Lois) als Liesbeth List.

Clarkson’s Farm (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Jeremy Clarkson is een journalist, een tv-persoonlijkheid en een man die de wereld rondreist om al schreeuwend in supercars te racen. Hij is geen boer, wat jammer is, want hij heeft een boerderij van 1.000 hectare op het Engelse platteland gekocht en besloten die zelf te gaan runnen, ondanks het feit dat hij helemaal niets van landbouw weet. De serie volgt een intens, slopend en vaak hilarisch jaar uit het leven van de meest onwaarschijnlijke boer van Groot-Brittannië en zijn team, terwijl ze te kampen hebben met het slechtste weer in decennia, ongehoorzame dieren, niet-reagerende gewassen en een onverwachte pandemie.

Shirtje ruilen: De EK Verhalen (S01)

Te zien bij: Videoland

Programma waarin profvoetballers en oud-profvoetballers bijzondere en nostalgische verhalen vertellen over de voetbalshirts die ze hebben geruild tijdens hun carrière. Uit welke onvergetelijke wedstrijden, of van welke idolen zijn de shirts? Achter elk geruild shirt gaat een prachtig verhaal schuil.

De Zaak Menten (S01)

Te zien bij: Ziggo

Journalist Hans Knoop wordt gewezen op de ernstige misdaden van Pieter Menten en besluit verhaal te gaan halen. Deze zaak zorgde in de jaren 70 voor veel reuring in zowel de media als de politiek. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Sir Alex Ferguson: Never Give In

Te zien bij: Pathé Thuis

Een onthullende en heel persoonlijke documentaire over het leven van Sir Alex Ferguson, van zijn arbeidersroots in Glasgow tot zijn carrière als een van de belangrijkste voetbalmanagers ooit.