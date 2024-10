Medina: El Estafador de Famosos (seizoen 1)

“Medina” is een mysterieus personage dat de afgelopen 20 jaar tientallen tv-persoonlijkheden heeft opgelicht door zich voor te doen als een voormalige collega met een persoonlijk drama. Niemand is er tot nu toe in geslaagd om hem te vinden, maar Jorge Ponce gaat het proberen met deze documentaire. Is een komiek de juiste persoon om jacht te maken op de grootste zwendelaar van beroemdheden in Spanje, of is er meer dan één bedrieger in deze serie?