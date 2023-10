In 2021 deed de Nederlandse ACM onderzoek naar de mogelijke machtspositie van Apple met de App Store. De focus van het onderzoek werd op een gegeven moment verlegd naar datingapps. De ACM concludeerde dat datingapps niet dezelfde behandeling kregen als bijvoorbeeld apps van webshops die fysieke goederen verkopen. Datingapps moesten namelijk verplicht Apple’s eigen in-app aankopensysteem gebruiken en mochten ook niet linken naar externe betaalmethodes. Wat volgde was een welles-nietes tussen Apple en de ACM. Apple was het er niet mee eens, maar deed wel aanpassingen aan de voorwaarden. Deze werden vervolgens telkens door de ACM afgekeurd, waarbij de boete week na week op bleef lopen. Totdat er uiteindelijk in juni 2022 overeenstemming bereikt werd. Maar Apple moest nog wel €50 miljoen aan boetes betalen. Daar is nog altijd onenigheid over en vandaag is duidelijk geworden dat de bezwaren van Apple tegen de boete afgewezen zijn.



Apple wil ACM boete niet betalen

In totaal waren er drie onderdelen waarmee Apple volgens de ACM de regels overtrad. Twee regels zijn nu aangepast. Makers van datingapps mogen nu (alleen in Nederland) verwijzen naar aankoopmethodes buiten de app en mogen ook in hun apps gebruikmaken van een eigen betaalsysteem. De details van het derde onderdeel zijn niet bekend gemaakt, omdat de ACM daar niet over mocht publiceren. Apple maakte ondertussen wel bezwaar tegen de miljoenenboete die tot het doorvoeren van de wijzigingen opgelegd is. Afgelopen 13 juli verklaarde de ACM dat de bezwaren van Apple ongegrond zijn.

Omdat de overtreding op het derde onderdeel waar het dwangsombesluit op gebaseerd is nog niet opgelost is, moet Apple de dwangsomboete betalen. De voorzieningerechter heeft destijds bepaald dat over de exacte details niet gepubliceerd mag worden. Apple heeft tegen het besluit van 13 juli inmiddels beroep ingesteld. Daardoor ligt de beslissing over deze boete nu bij de rechter. Als de rechter de ACM in het gelijk stelt, dan wordt alsnog overgegaan tot publicatie van dit derde onderdeel, zo schrijft de ACM vandaag. Ook zal Apple dan alsnog de boete moeten betalen.

Apple zegt dat het het niet eens is met het besluit van de ACM, omdat het “investeringsprikkels verlaagt en niet in het beste belang is van de privacy en gegevensbeveiliging van onze gebruikers”. Dat is dan ook de reden dat Apple deze boete niet wil betalen, ook al heeft Apple een deel van de voorwaarden naar aanleiding van het besluit van de ACM wel gewijzigd. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.