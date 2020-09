Eén van de verbeteringen in iOS 14 is de nieuwe appbibliotheek, het laatste scherm van je beginscherm waarin apps automatisch in mapjes ingedeeld worden. Maar gebruik jij de functie ook echt? We zijn benieuwd naar of jij de appbibliotheek gebruikt.

iCulture peilt: ben jij fan van de Appbibliotheek?

De meest standaard manier om apps te openen, is via de icoontjes op je beginscherm die je zelf kan indelen. Maar met ingang van iOS 14 zijn er nog veel meer manieren bij gekomen. De grootste vernieuwing is de nieuwe Appbibliotheek, maar je kan nu ook veel sneller via Spotlight apps openen.



De Appbibliotheek bestaat eigenlijk uit twee delen:

Automatisch ingedeelde mapjes : Op basis van de appcategorieën in de App Store worden de apps ingedeeld in mapjes. In elk mapje worden drie apps uitgelicht (volgens een algoritme) die je meteen kan openen. De andere apps open je door op de vier kleine apps te tikken en in het mapje te kijken.

: Op basis van de appcategorieën in de App Store worden de apps ingedeeld in mapjes. In elk mapje worden drie apps uitgelicht (volgens een algoritme) die je meteen kan openen. De andere apps open je door op de vier kleine apps te tikken en in het mapje te kijken. Alfabetische applijst: Tik je in de appbibliotheek op de zoekfunctie, dan kom je bij de alfabetische applijst. Je vindt hier alle apps die op je toestel geïnstalleerd staan.

Nu iOS 14 ruim een week beschikbaar is, zijn we benieuwd of jij fan bent geworden van de Appbibliotheek.

Poll niet (goed) zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Het is helaas niet mogelijk om de Appbibliotheek uit te schakelen. Wil je het niet gebruiken, zorg er dan voor dat je niet helemaal naar rechts veegt. Je kan eventueel een extra beginscherm met widgets toevoegen, zodat de Appbibliotheek verder weg staat van je eigen gebruikelijke mapjes en aapicoontjes.