Voorlopig geen Windows op toekomstige Macs met ARM-processor

Rosetta 2 werkt niet met x86-gebaseerde virtualisatiesoftware

Dat blijkt onder andere uit een supportdocument dat Apple online heeft gezet. Mac-gebruikers die afhankelijk zijn van Windows-virtualisatiesoftware grijpen waarschijnlijk mis als ze naar de nieuwe ARM-processoren willen overstappen. Dat komt omdat de Intel-naar-ARM omzetting met Rosetta geen virtuele machine-apps ondersteunt die voor x86 zijn gemaakt.

Rosetta kan wel “de meeste Intel-gebaseerde apps” vertalen, maar kan dat niet doen voor virtual machine-apps die met x86_64 computerplatformen werken. Het gaat daarbij ook om populaire x86_64 virtualisatie-apps zoals Parallels en VMware. Daarmee kun je Windows op een Mac draaien.



Er is nog hoop

Bovenstaande situatie geldt voor de Intel-gebaseerde versie van Windows. het gaat wel werken als zowel Windows al de virtualisatiesoftware voor ARM CPU’s zijn geschreven, maar dat is nu nog niet het geval.

Microsoft heeft al wel een ARM-gebaseerde versie van Windows ontwikkeld. Die werkt alleen nog niet zo goed en Microsoft lijkt er niet veel haast mee te maken. Daarnaast zullen de virtualisatiebedrijven zoals Parallels en VMware hun software moeten aanpassen voor ARM-processoren. Nu gebruiken ze nog de virtualisatiefuncties van de x86 CPU.

Een andere oplossing om x86-software (Windows of Linux) op een ARM CPU te kunnen gebruiken is door een emulator te gebruiken. Daarbij loopt de performance enorm terug. De ARM-versie van Linux kan wel al op een ARM CPU draaien, maar de behoefte aan Windows zal groter zijn.

Verder is het nog altijd mogelijk dat Apple een opvolger van Boot Camp aankondigt.

Wat is Rosetta?

Rosetta 2 is in feite de opvolger van Apple’s eerdere Rosetta-software. Het is een softwarelaag, die apps met x86_64 instructies vertaalt naar de arm64 instructieset, waar Apple’s ARM-chips gebruik van maken. Apple noemt deze chips ‘Apple silicon’. Het zijn in eigen huis ontworpen processoren die we vanaf eind dit jaar in de eerste Macs kunnen aantreffen. Apple verwacht een overgangsperiode van twee jaar. In de tussentijd zullen ook nog gewoon Macs met Intel-processor worden uitgebracht en Intel heeft beloofd deze te ondersteunen.

Rosetta is een tussenoplossing, om ontwikkelaars meer tijd te geven een universal binary van een app te maken. Apple liet tijdens de keynote van WWDC 2020 een demo zien van Shadow of the Tomb Raider en de animatiesoftware Maya. Er komen virtualisatieomgevingen voor Linux en Docker, maar niet voor Windows. Volgens Apple is de performance “amazing”, ook bij JavaScript en Java.

Apple merkt op dat de meeste Intel-gebaseerde apps kunnen worden vertaald, maar dat geldt niet voor:

Kernel-extensies

Virtual Machine-apps de x86_64 computerplatformen virtualiseren

Dat laatste heeft impact op mensen die Windows-apps op hun Mac willen gebruiken en daarbij afhankelijk zijn van oplossingen als VMWare en Parallels. Toch is de hoop nog niet helemaal verkeken. VMware heeft deze week aangekondigd dat er in juli een tech preview van VMware Fusion komt, die geschikt is voor macOS Big Sur. Mogelijk werkt dit ook alleen op Macs met Intel-processor.



Apple-medewerker Andreas Wendker demonstreerde tijdens WWDC de Rosetta-software.

Geen Boot Camp op ARM-processoren

Daarnaast is er nog een andere beperking: Boot Camp zal niet beschikbaar komen op Macs die op Apple silicon draaien. Boot Camp is een hulpmiddel om je Mac afwisselen op te starten met Windows of macOS. In macOC Big Sur zal Boot Camp nog gewoon aanwezig zijn, maar alleen voor Macs die op een Intel-processor draaien. Op een Mac met ARM-processor werkt het niet. Ook heeft Apple geen alternatieven aangedragen. Het is mogelijk dat dit later nog komt, maar voorlopig lijken er geen plannen te zijn.

Bekijk ook Apple's overstap van Intel naar ARM Macs: het gaat nu echt gebeuren Het is zover: Apple heeft officieel bekendgemaakt dat de overstap van Intel-processoren naar eigen processoren op basis van ARM gaat plaatsvinden. Er zitten diverse voordelen aan zo'n overstap, maar er zijn ook een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Alle feiten op een rijtje!