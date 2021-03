iCulture Vandaag: dit was vrijdag 19 maart 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 19 maart 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We duiken vandaag met jullie in de wereld van augmented reality, door de leukste apps voor je op een rijtje te zetten. Ook hebben we weer een nieuw gerucht over de mixed reality-headset waar Apple mee bezig zou zijn: die beschikt volgens analist Ming-Chi Kuo over oogtracking, om beter te weten waar je naar kijkt. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Facebook is blij met Apple’s nieuwe privacyregels. Ze denken er goed van te kunnen profiteren. Maar eerst hoorden we heel andere geluiden.

De Mixed Reality-headset van Apple beschikt over oogtracking en weet precies waar je kijkt, zegt Ming-Chi Kuo.

Met AstroPad Studio maak je van je iPad een Windows-tekentablet. Handig! Je hebt geen Wacom-tablet meer nodig.

Deals

Tips en uitleg

Ben je linkshandig en wil je de Magic Mouse gebruiken? Dat kan! In deze tip lees je meer.

Dit kun je doen als de Digital Crown stroef is geworden op je Apple Watch.

Er is iets te doen aan ongewenste bellers en Apple besteedt daar in iOS 14.5 extra aandacht aan.

Accessoires en devices

​ Met een iPhone-statief maak je betere foto’s en dit zijn de beste opties.

Apps

Alles over slaap meten met de Apple Watch, want het is vandaag World Sleep Day.

De beste apps voor ARKit vind je hier.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Fastned (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Voorkomt dat je steeds wordt uitgelogd. Ook de weergave van alternatieve routes in de routeplanner is verbeterd.

​ Grammarly - Keyboard & Editor (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.2+) - De Grammarly-app helpt je nu om de juiste toon te vinden.