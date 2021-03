iPad als Windows-tekentablet

Heeft je Windows-computer geen touchscreen en vind je de aanschaf van een Wacom-tablet iets te duur, dan is er nog steeds veel mogelijk. Zo zou je nu AstroPad Studio kunnen gebruiken. De nieuwste beta daarvan met de naam ‘Project Blue’ laat je je iPad gebruiken als een tekentablet. Voorheen werkte het alleen voor de Mac, nu ook voor Windows-pc’s.



Het gaat echt wel een stuk verder dan een simpele tekentablet. Via de zijbalk en de gebruikersinterface op het scherm krijg je toegang tot allerlei snelkoppelingen. Ook kun je je voorkeuren instellen. Zo kun je de tablet helemaal naar eigen smaak inrichten.

AstroPad wordt voor serieuze toepassingen gebruikt, zelfs door bekende namen als Star Wars, Nintendo, Pixar en Disney. De Windows-versie is bedoeld voor Windows 10. Je het daarvan build 1809 of nieuwer nodig in de 64-bit versie. Op de iPad heb je minimaal iOS 9.1 of nieuwer nodig. Een Apple Pencil is ook vereist om te kunnen tekenen.

Aanvankelijk ondersteunt de beta alleen de tekentablet-functionaliteit, zoals ondersteuning voor touchfuncties en het ‘mirroren’ van het scherm. De vele snelkoppelingen en aanpassingsmogelijkheden zitten er ook al in. Later kun je de snelkoppelingen verder uitbreiden, komt er integratie met Luna Display en gaat de performance omhoog, zodat je je iPad echt als een tweede scherm voor Windows kan gebruiken. Het werkt via Wi-Fi of een USB-aansluiting op een relatief lage latency van 60 fps. Ook dit wordt in de toekomst nog verder verbeterd.

Aanmelden kan hier.