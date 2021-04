De nieuwe iMac is iets meer dan een centimeter dik, 1,15cm om precies te zijn. Ook is de achterkant nu helemaal plat in plaats van bol, zoals we dat sinds 2012 al kenden. Een belangrijke reden hiervoor is de overstap naar de M1-processor. Ook moest Apple enkele poorten verplaatsen en de lichtnetadapter uitbouwen. Het oude model was op zijn dikste punt zeker 5 centimeter dik, dus dit is een mooie stap vooruit.



#1 Nieuwe iMac heeft een M1-processor: kleinere onderdelen nodig

Vanwege de overstap naar een M1-processor heeft de iMac veel minder onderdelen nodig. De oude Intel-processor was van zichzelf al een stuk groter, maar vereiste ook een groter ventilatiesysteem. De reden dat de M1-chip kleiner is, is de integratie van alle onderdelen. De processor, grafische kaart, het geheugen en meer onderdelen zijn geïntegreerd. Meer over deze integraties lees je op onze uitlegpagina van de M1-processor.

Omdat de M1-processor efficiënter werkt dan een Intel-processor, is er minder koeling nodig. Ook de lichtnetadapter is niet meer geïntegreerd en hoeft dus niet actief gekoeld te worden. Dat heeft twee voordelen: de ventilator kan een stuk kleiner worden en de Mac is stiller. Apple heeft het koelingssysteem opnieuw ontworpen, speciaal voor deze iMac. Deze lijkt nu meer op het koelingssysteem van een MacBook Pro.

#2 De koptelefoonpoort: wel aanwezig, niet meer aan de achterkant van de iMac

Apple heeft inmiddels het imago van een merk dat de koptelefoonpoort graag verwijdert uit producten. Tijdens de presentatie van de nieuwe iMac leek het erop dat de hoofdtelefoonaansluiting was verdwenen. Maar hij is er nog steeds: hij is verplaatst naar de linker zijkant. De reden hiervoor gaf Apple niet, maar dat werd al snel ontdekt: de koptelefoonpoort is te diep en zou de iMac onnodig dikker maken. Er is namelijk zo’n 1,4 centimeter nodig terwijl de iMac maar 1,15 centimeter dun is.

We publiceerden eerder al een artikel over deze wijziging. Het is opmerkelijk dat de poort links zit. De iMac heeft al langer dan een decennium alle poorten aan de rechterkant. Waarom Apple koos voor de linkerkant is niet bevestigd, maar wij hebben wel een vermoeden. Je leest er meer over in ons artikel over de koptelefoonaansluiting op de 2021 iMac.

#3 Speciale lichtnetadapter in de 2021 iMac: niet meer geïntegreerd, wel met extra functies

We schreven het hierboven al: de lichtnetadapter is in de nieuwe iMac niet meer geïntegreerd in de behuizing. Door het formaat van de lichtnetadapter is het lastiger om een zo dun mogelijk apparaat te maken. Net als bij MacBooks is dit onderdeel nu ook extern op de iMac. Dat moet geen probleem zijn, aangezien je een iMac gewoon op je bureau laat staan. De externe lichtnetadapter biedt echter nog ruimte voor extra functies die óók bijdragen aan het dunne ontwerp.

Naast stroom biedt de adapter ook ruimte voor een Gigabit-ethernetpoort, hoewel dit op het goedkoopste model een betaalde optie is. Voor wie een bekabelde internetverbinding wil gebruiken betekent dit dus, naast een dunnere iMac, ook een opgeruimder bureau. Als je de adapter netjes hebt weggewerkt, heb je automatisch de ethernetkabel weggewerkt. Voorheen zat deze poort gewoon rechts achterop de iMac en moest je deze met meer moeite verstoppen.

Hoe zit het met de VESA-montageadapter op de 2021 iMac?

Wil je je iMac graag netjes ophangen aan bijvoorbeeld een muur of verstelbare arm, dan heb je de iMac met een geïntegreerde VESA-montageadapter nodig. Ook de nieuwe iMac is verkrijgbaar in die configuratie. Let op dat je geen standaard krijgt bij deze iMac. Koop hem dus alleen als je zeker weet dat je hem wil ophangen. De iMac zelf is gelukkig nog net zo dun. Je kunt een 2021 iMac met VESA-montageadapter kopen vanaf €1.449,-. Er wordt geen houder of arm meegeleverd.

Het mag duidelijk zijn dat Apple serieus heeft gekeken naar het dunner maken van de iMac. Wat ons betreft is dit een goede ontwikkeling, want het zorgt voor een simpeler ontwerp en bovendien een opgeruimder bureau. Ben je benieuwd naar de overige 2021 iMac vernieuwingen? Bekijk dan zeker onze speciale pagina.