Nieuwe gebruikers kunnen de software meteen downloaden van de Astropad-website, terwijl bestaande gebruikers de updates vanzelf zien verschijnen. Astropad maakt apps waarmee je je iPad als tekentablet kunt gebruiken, of als tweede scherm voor je Mac. Voordat Apple’s Sidecar-functie beschikbaar kwam (in macOS Catalina) was Luna Display een van de populairste methoden om je Mac-screen uit te breiden met een iPad-scherm, zodat je op beide kunt werken.



De nieuwe versies bieden native ondersteuning voor Apple Silicon en de M1-chip. En dat heeft nogal wat impact op de performance. Volgens de makers zijn de prestaties 2x zo goed op M1 vergeleken met Intel-chip. Matt Ronge, CEO van Astropad, kondigde het nieuws aan op Twitter.

Astropad and Luna Display now support M1 Apple Silicon!

In our benchmarks we are seeing 2x performance compared to an equivalently specced Intel machine 😱

More details

👇🏻https://t.co/Yg7d3tNBIH

— Matt Ronge (@mronge) November 20, 2020