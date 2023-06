IKEA Parasoll

De eerste sensor die we hier bespreken heeft de naam IKEA Parasoll. De naam doet vermoeden dat deze bedoeld is voor een parasol, maar in werkelijkheid gaat het om een algemene open/dicht-sensor. Deze bestaat uit een hoofdunit met draadloze functionaliteit en een tweede unit met magneet. Je kunt hiermee controleren of deuren, ramen, wasmachines en dergelijke open of dicht zijn. En ja, het zou ook kunnen werken met een parasol, als je de sensoren aan de stok en aan een van de buitenste punten van het parasoldoek vastmaakt. Aangezien het accessoire nu bij de FCC ligt, kunnen we er vanuit gaan dat hij spoedig in de winkel kan liggen. Dat gebeurt bij IKEA niet voor alle landen gelijktijdig, dus het is mogelijk dat hij eerder in Nederland dan in de VS verschijnt (of andersom).



IKEA Vallhorn bewegingssensor

IKEA breidt het smart home-systeem verder uit met een waterdichte bewegingssensor. Deze heeft de naam Vallhorn gekregen en is te zien op tekeningen bij de FCC, waar het accessoire goedgekeurd moet worden omdat er draadloze functies in zitten. De bewegingssensor heeft een IP44-rating en werkt op twee AAA-batterijen. Hij is te koppelen met het Home Smart-systeem van IKEA zelf en te bedienen met de IKEA-app, maar ook met andere apps en smart home-systemen.





De nieuwe bewegingssensor ziet er volgens de tekeningen uit als een vierkant kastje van 7 x 7 centimeter, met aan één kant een oog. Hij is daarmee een stuk groter dan de huidige Tradfri-bewegingssensor, die een langgerekte vorm heeft van 7 x 4 centimeter en tegenwoordig voor €12,99 in de winkel ligt. Het huidige model heeft ook een rating van IP44 en is volgens IKEA geschikt voor in de badkamer.

Zoek je een betere IP-rating, dan zou je kunnen kiezen voor de duurdere Philips Hue Outdoor bewegingssensor van rond de €55,- die met een IP54-rating stof- en spatwaterdicht is.

Wat opvalt is hoe gevarieerd dergelijke bewegingssensoren zijn. Sinds kort is er de Chinese Qingping bewegings- en lichtsensor die verbinding maakt via Bluetooth en Thread en rond de €25,- kost. Deze meet minder dan 4 x 4 centimeter en heeft een kogelscharnier om in alle richtingen te kunnen ‘kijken’. De richting is overigens niet op afstand te bedienen. Wel kun je dankzij de ingebouwde PIR-sensor nauwkeurig menselijke bewegingen herkennen en via Apple HomeKit een automatisering maken die erop reageert. Zo kun je een melding krijgen als er onverwacht een persoon door het huis loopt of het licht uitschakelen als er een tijdje geen beweging is.

Bekijk ook ons overzicht van bewegingssensoren met HomeKit, voor een beter overzicht van je opties.

