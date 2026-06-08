Apple heeft de eerste beta van tvOS 27 uitgebracht. Ontwikkelaars kunnen aan de slag met deze versie om te optimaliseren voor hun apps.

Net als de iPhone, iPad en andere Apple‑producten krijgt ook de Apple TV ieder najaar een flinke software-update. Dit jaar heeft Apple tvOS 27 aangekondigd, een versie die vol zit met nieuwe functies. De komende maanden worden deze uitgebreid getest in het betaprogramma, dat nu is gestart. In dit artikel houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de beta’s van tvOS 27.

Nieuwste tvOS 27 beta

tvOS 27 Beta 1

8 juni 2026 – Apple heeft net de eerste beta van tvOS 27 uitgebracht voor ontwikkelaars. Zij kunnen hier nu mee aan de slag om de apps te optimaliseren. Later volgt ook een versie voor publieke testers. Alle ontdekkingen rondom tvOS 27 lees je natuurlijk op iCulture.

tvOS 27 beta downloaden voor ontwikkelaars

Om de beta te kunnen installeren, registreer je je rechtstreeks op de Apple TV als tester. Ontwikkelaars dienen ingelogd te zijn met het ontwikkelaars-account, waarna je je kunt aanmelden voor de beta van tvOS. Er is geen apart betaprofiel nodig om de update op de Apple TV te zetten.

De publieke beta van tvOS 27 is (nog) niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar is moet je je via Apple’s website aanmelden om betatester te worden. In ons artikel lees je hoe het installeren van de tvOS beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers. Deze zijn dus niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn tvOS 27 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de tvOS 27-beta’s.

tvOS 27 Beta 1: 8 juni 2026 (verschenen; buildnummer 24J5289o)

tvOS 27 definitief: september 2026

Over tvOS 27

tvOS 27 is de nieuwste aankomende update voor de Apple TV, die in het najaar van 2026 verschijnt. Net als andere jaren zorgt deze update er weer voor dat je Apple TV optimaal samenwerkt met de nieuwe functies in iOS 27 en iPadOS 27 en brengt ook wat vernieuwingen naar je Apple TV. We houden je op de hoogte van alle noemenswaardige nieuwe functies en verbeteringen. De komende tijd verwachten we dat Apple nog meer kleine verbeteringen en fixes toevoegt de betaperiode. Ook kunnen er nog een aantal zaken wijzigen aan de hand van feedback van gebruikers.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een update te gaan testen. Bij de Apple TV heb je het minste risico op grote problemen, omdat er relatief weinig vernieuwingen zijn en je minder afhankelijk bent van een Apple TV. Meer over mogelijke problemen door Apple beta’s, lees je in ons aparte artikel.