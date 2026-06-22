De eerste beta van visionOS 27 is beschikbaar. Dit is de grote update van 2026 voor de Apple Vision Pro en is nu te downloaden voor testers.

visionOS 27 is alweer de vierde grote software-update voor de Apple Vision Pro. Deze headset – die nog altijd niet in Nederland verkrijgbaar is – krijgt in het najaar een grote update, maar in de tussentijd is het beta testen van deze versie begonnen. Dit is alles wat je moet weten over de visionOS 27 beta.

Nieuwste visionOS 27 beta

visionOS 27 Beta 2

22 juni 2026 – Apple heeft de tweede beta van visionOS 27 voor ontwikkelaars uitgebracht.

visionOS 27 beta

visionOS 27 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen Vision Pro downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de visionOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars kunnen nog fouten bevatten, waardoor de Vision Pro niet optimaal werkt.

Bekijk ook Alles over visionOS testen met de nieuwste beta Apple’s Vision Pro is verschenen, maar ook zonder de headset kun je de software visionOS proberen. We vertellen je alles over visionOS testen met beta’s op je eigen Mac. Hiervoor staan de SDK en diverse tools tot je beschikking. Probeer het zelf!

Tijdlijn visionOS 27 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de visionOS 27-beta’s.

visionOS 27 Beta 2: 22 juni 2026 (verschenen; buildnummer 24M5306i)

visionOS 27 Beta 1: 8 juni 2026 (verschenen; buildnummer 24M5291p)

visionOS 27 definitief: september 2026 (verwacht)

Over visionOS 27

visionOS 27 brengt een aantal vernieuwingen naar Apple’s headset. Je vindt hier ook de Siri AI en nieuwe Siri-app, zelfs in Europa (mocht je de gelukkige eigenaar van een Vision Pro zijn). Standaardapps worden uitgerust met nieuwe functies dankzij Apple Intelligence, maar er zijn ook andere verbeteringen. Zo kun je van je panoramafoto’s mooie ruimtelijke scènes maken en zelfs omzetten naar een Environment om er echt virtueel in te stappen. Ook kun je 3D-modellen vanaf je Mac in het ‘echt’ als preview tonen, zijn er updates die Quick Look beter maken en heeft Apple het Bedieningspaneel vernieuwd. Ook kun je makkelijker en sneller meldingen openklappen.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de Apple-beta’s, lees je in ons aparte artikel.