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Matter 1.6 voor smart home verbetert thermostaatbediening en meer (maar het duurt maanden voordat jij dit merkt)

Nieuws Accessoires
Het bedrijf achter de Matter-standaard voor smart home heeft de nieuwste versie aangekondigd. Matter 1.6 verbetert het instellen van producten en voegt nieuwe functies toe voor thermostaten. Maar het gaat nog wel maanden duren voordat jij dit kan gebruiken.
Benjamin Kuijten -

Het is nog maar een half jaar geleden dat de Connectivity Standards Alliance Matter 1.5 aankondigde, maar nu komt het bedrijf alweer met een volgende versie. Het bedrijf achter de smart home-standaard kondigt Matter 1.6 aan met daarin vooral praktische verbeteringen voor het instellen van accessoires, thermostaten en meer. Maar wat heb je hier eigenlijk aan en wanneer komt dit naar Apple’s Woning-app?

Matter 1.6 komt eraan

De Matter-standaard is in het leven geroepen om smart home-systemen makkelijker te maken. Als een product via Matter werkt, betekent dat dat je het kan gebruiken in Apple Home, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings. Hierdoor hoef je maar op een logo te letten en hoeven fabrikanten slechts een standaard in te bouwen. Maar Matter wordt ook continue verbeterd met nieuwe functies en mogelijkheden. Het probleem is echter dat fabrikanten als Apple hierbij hopeloos achterlopen. Zij moeten nieuwe standaarden voor Matter namelijk wel ondersteunen in hun smart home-platform, iets wat maar mondjesmaat gebeurt.

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Maar terug naar Matter 1.6: de update focust op verbeterde koppeling van accessoires, gebruik van accessoires over meerdere platformen en de bediening van thermostaten. Vanaf deze versie kun je apparaten die een ingewikkelde installatie vereisen al koppelen aan het platform naar keuze via NFC voordat je het installeert. Denk aan een vaste plafondlamp, een ingebouwde muurschakelaar of een ander product dat je niet zomaar los kan halen. Nog voordat dergelijke producten aan het stroom verbonden zijn, kun je het via NFC al koppelen. Dit is een alternatief voor koppelen via Bluetooth.

Dankzij de functie Joint Fabric kun je een apparaat meteen koppelen aan meerdere smart home-platformen, zonder dat je hier iets voor hoeft te doen. Dat is vooral handig als je in een huishouden woont waarin bijvoorbeeld Apple Home en Google Home naast elkaar gebruikt worden. Bijvoorbeeld omdat de een een iPhone en de ander een Android-toestel heeft. Met deze functie wordt er gebruikgemaakt van een enkel Matter-netwerk, wat het samenwerken tussen platformen makkelijker maakt.

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Tot slot kunnen thermostaten die gemaakt zijn voor de nieuwe Matter 1.6-versie pro-actief suggesties geven voor de bediening. In plaats van dat je dan een commando geeft om de thermostaat aan te passen naar een gewenste temperatuur, kan de thermostaat suggesties geven voor wanneer de temperatuuraanpassing het beste gedaan kan worden. Daarbij houdt hij rekening met eventueel van tevoren ingestelde schema’s. Matter 1.6 standaardiseert dergelijke instelsuggesties, zodat dit makkelijk in platformen ingebouwd kan worden.

Wanneer kan je dit gebruiken?

En dan komen we weer op de vraag wanneer deze verbeteringen dan voor jou als gebruiker beschikbaar komen. Dat is helemaal afhankelijk van wanneer bedrijven als Apple en Google deze functies gaan ondersteunen. Apple biedt nog steeds geen ondersteuning voor Matter 1.5 in iOS, iPadOS, macOS en tvOS. Apple ondersteunt ook nog niet alle functies van Matter 1.4. Matter 1.4 verscheen al in november 2024, dus we verwachten dat Matter 1.6 pas ergens eind 2027 of in 2028 voor Apple Home-gebruikers beschikbaar komt.

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