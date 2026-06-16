Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
Hue kaarslamp (2026) in woonkamer

Met deze nieuwe Hue-schakelaar maak je domme lampen slim

Nieuws Accessoires
Philips Hue komt met nieuwe schakelaars waarmee je je domme lampen slim kan maken. Deze inbouwmodule plaats je achter je traditionele schakelaar. Ook zijn er nieuwe kaars-, tafel- en vloerlampen.
Benjamin Kuijten -

Een systeem van slimme lampen in huis is misschien wel de meest toegankelijke manier om te beginnen met een smart home. Vaak is het simpelweg een lamp vervangen, verbinden en klaar ben je. Maar als je eenmaal over bent naar slimme lampen, wil je het liefst dat álle lampen slim zijn. Ook de lampen die je gekoppeld hebt aan een traditionele schakelaar. Met de nieuwe bedrade Hue aan/uit-schakelaar en dimmerknop kan dat, al gaat dat niet zo eenvoudig als het vervangen van een lampje.

Nieuwe Hue-schakelaar voor niet-slimme lampen

De nieuwe Hue-schakelaar plaats je in de muur, direct achter je bestaande schakelaar. Je bedrading loopt via deze nieuwe Hue-inbouwschakelaar naar je eigen traditionele knoppen, om zo de bediening via het Hue-systeem mogelijk te maken. Op die manier kun je dus ook een andere armatuur, zoals een design plafondlamp, relatief eenvoudig slim maken. Doordat je de schakelaar in de Hue-app gekoppeld hebt, bedien je zo indirect de domme lamp ook via de Hue-app. De nieuwe schakelaar is ook geschikt voor Matter, zodat de gekoppelde lamp ook in HomeKit en Apple’s Woning-app te gebruiken is.

Er komen twee versies: een simpele aan/uit schakelaar voor niet-dimbare lampen en een dimmerknop voor lampen die je juist wel kan dimmen. Afhankelijk van het type heb je wel of geen neutrale draad nodig. Philips Hue heeft een installatiehandleiding online gezet voor verdere instructies.

De nieuwe knop lijkt qua opzet veel op de bestaande Hue Wall Switch Module, maar die is bedoeld voor Hue- en Zigbee-lampen en werkt dus niet met traditionele “domme” verlichting. Die eerdere module is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de stroomvoorziening naar je slimme lamp niet onderbroken wordt zodra je een traditionele schakelaar uit zet.

Hue Wired Dimmer Switch voor domme lampen

Nieuwe kaarslampen en meer

Daarnaast introduceert Hue een aantal nieuwe kaarslampen. De nieuwe generatie kunnen het kleurtemperatuurbereik van natuurlijk daglicht nabootsen en zijn bedoeld voor decoratieve armaturen. Volgens Hue is de nieuwe versie 40% energiezuiniger en is er nu ondersteuning voor Matter. De nieuwe kaarslampen zijn verder qua ontwerp redelijk gelijk met het vorige model. Ze hebben een E14-fitting en ondersteunen tot 500 lumen. Je kan kiezen uit een simpele witte, een White Ambiance (met verschillende tinten wit) en een White & Colour Ambiance. Er zijn pakketten met een, twee of drie lampen.

Tot slot zijn er twee nieuwe staande Play-lampen, bedoeld om te koppelen aan je televisie. Deze dunne staafjes geven gekleurd en witlicht, waarbij het ook in gradients getoond kan worden. Ze zijn gemaakt voor de Hue Play HDMI Sync Box of de Hue Sync-apps voor je computer en tv. Op die manier kun je je lampen synchroniseren met de kleuren op je televisie. Er komen drie varianten: een tafellamp, een compacte vloerlamp en een grote vloerlamp.

Prijs en release nieuwe Hue-producten

Alle nieuwe Hue-producten zijn vanaf deze maand verkrijgbaar bij Philips Hue zelf en de erkende verkooppunten. De adviesprijzen zijn als volgt:

  • Hue bedrade aan/uit schakelaar: €49,99 (1 stuk); €54,99 (2-pack)
  • Hue bedrade dimmerknop: €59,99
  • Hue bedrade wandschakelaarmodule: €44,99 (1 stuk); €79,99 (2-pack)
  • Hue White kaarslamp: €21,99 (1 stuk); €34,99 (2-pack)
  • Hue White Ambiance kaarslamp: €34,99 (1 stuk); €109,99 (2-pack); €159,99 (3-pack)
  • Hue White & Colour Ambiance kaarslamp: €64,99 (1 stuk); €109,99 (2-pack); €159,99 (3-pack)
Bekijk de producten bij Philips Hue

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

Sporter toont alweer nog onaangekondigde Beats-hoofdtelefoon: dit weten we al
Apple brengt unieke MagSafe-grip voor iPhone opnieuw uit: dit is waarom hij bijzonder is
Apple onthult nieuw Pride 2026 Apple Watch-bandje en bijbehorende wijzerplaat
Gerucht: 'Apple overweegt MagSafe uit iPhones weg te halen'
Met deze 10 functies zet de AirPods Max 2 de toon 

Philips Hue

Lees alles over Philips Hue, de slimme lampen en bijbehorende accessoires met HomeKit-bediening. Check de Philips Hue-accessoires en welke mogelijkheden er zijn voor de lampen, sensoren, dimmers en lichtknoppen. Philips Hue heeft ook kant-en-klare armaturen, waar de slimme lampen al in zitten. Alles over verkrijgbaarheid, prijzen en meer.
Philips Lightguide bollen
Philips Hue verzamelpagina Philips Hue vs. IKEA Tradfri: de verschillen Slimme verlichting in huis Philips Hue Tap, Dimmer of schakelaars, welke moet je hebben? Review Philips Hue Bluetooth lampen Review Philips Hue Smart Plug Review Philips Hue 2.0 met HomeKit HomeKit-producten in Nederland Bekijk Philips Hue startpakketten Review Philips Hue Signe

Ook interessant

Philips Hue lampen

Philips Hue deals: flinke kortingen op ruim 70 producten

Deals
Philips Hue-lampen

Met deze nieuwe Philips Hue-functie wordt het licht in de kamer op natuurlijkere wijze verdeeld [CES 2026]

Nieuws 2 reacties
Philips Hue Secure bedrade camera in wit

Eindelijk: Philips Hue-camera’s werken binnenkort met Apple Home [CES 2026]

Nieuws
Philips Hue Festavia lichtslinger met globelampen review: buiten met gekleurd licht

Review Philips Hue Festavia lichtsnoer met bolvormige lampen: het hele jaar mooi

Reviews
Philips Hue slimme stekker

Met dit Philips Hue-combipack maak je elk smart home compleet (en nu extra voordelig)

Deals
Eufy lampen

Slimme verlichting: dit zijn je opties voor lampen

Gidsen

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar