Philips Hue komt met nieuwe schakelaars waarmee je je domme lampen slim kan maken. Deze inbouwmodule plaats je achter je traditionele schakelaar. Ook zijn er nieuwe kaars-, tafel- en vloerlampen.

Een systeem van slimme lampen in huis is misschien wel de meest toegankelijke manier om te beginnen met een smart home. Vaak is het simpelweg een lamp vervangen, verbinden en klaar ben je. Maar als je eenmaal over bent naar slimme lampen, wil je het liefst dat álle lampen slim zijn. Ook de lampen die je gekoppeld hebt aan een traditionele schakelaar. Met de nieuwe bedrade Hue aan/uit-schakelaar en dimmerknop kan dat, al gaat dat niet zo eenvoudig als het vervangen van een lampje.

Nieuwe Hue-schakelaar voor niet-slimme lampen

De nieuwe Hue-schakelaar plaats je in de muur, direct achter je bestaande schakelaar. Je bedrading loopt via deze nieuwe Hue-inbouwschakelaar naar je eigen traditionele knoppen, om zo de bediening via het Hue-systeem mogelijk te maken. Op die manier kun je dus ook een andere armatuur, zoals een design plafondlamp, relatief eenvoudig slim maken. Doordat je de schakelaar in de Hue-app gekoppeld hebt, bedien je zo indirect de domme lamp ook via de Hue-app. De nieuwe schakelaar is ook geschikt voor Matter, zodat de gekoppelde lamp ook in HomeKit en Apple’s Woning-app te gebruiken is.

Er komen twee versies: een simpele aan/uit schakelaar voor niet-dimbare lampen en een dimmerknop voor lampen die je juist wel kan dimmen. Afhankelijk van het type heb je wel of geen neutrale draad nodig. Philips Hue heeft een installatiehandleiding online gezet voor verdere instructies.

De nieuwe knop lijkt qua opzet veel op de bestaande Hue Wall Switch Module, maar die is bedoeld voor Hue- en Zigbee-lampen en werkt dus niet met traditionele “domme” verlichting. Die eerdere module is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de stroomvoorziening naar je slimme lamp niet onderbroken wordt zodra je een traditionele schakelaar uit zet.

Nieuwe kaarslampen en meer

Daarnaast introduceert Hue een aantal nieuwe kaarslampen. De nieuwe generatie kunnen het kleurtemperatuurbereik van natuurlijk daglicht nabootsen en zijn bedoeld voor decoratieve armaturen. Volgens Hue is de nieuwe versie 40% energiezuiniger en is er nu ondersteuning voor Matter. De nieuwe kaarslampen zijn verder qua ontwerp redelijk gelijk met het vorige model. Ze hebben een E14-fitting en ondersteunen tot 500 lumen. Je kan kiezen uit een simpele witte, een White Ambiance (met verschillende tinten wit) en een White & Colour Ambiance. Er zijn pakketten met een, twee of drie lampen.

Tot slot zijn er twee nieuwe staande Play-lampen, bedoeld om te koppelen aan je televisie. Deze dunne staafjes geven gekleurd en witlicht, waarbij het ook in gradients getoond kan worden. Ze zijn gemaakt voor de Hue Play HDMI Sync Box of de Hue Sync-apps voor je computer en tv. Op die manier kun je je lampen synchroniseren met de kleuren op je televisie. Er komen drie varianten: een tafellamp, een compacte vloerlamp en een grote vloerlamp.

Prijs en release nieuwe Hue-producten

Alle nieuwe Hue-producten zijn vanaf deze maand verkrijgbaar bij Philips Hue zelf en de erkende verkooppunten. De adviesprijzen zijn als volgt:

Hue bedrade aan/uit schakelaar: €49,99 (1 stuk); €54,99 (2-pack)

Hue bedrade dimmerknop: €59,99

Hue bedrade wandschakelaarmodule: €44,99 (1 stuk); €79,99 (2-pack)

Hue White kaarslamp: €21,99 (1 stuk); €34,99 (2-pack)

Hue White Ambiance kaarslamp: €34,99 (1 stuk); €109,99 (2-pack); €159,99 (3-pack)

Hue White & Colour Ambiance kaarslamp: €64,99 (1 stuk); €109,99 (2-pack); €159,99 (3-pack)