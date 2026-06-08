Traditioneel brengt Apple in het najaar altijd een grote macOS-update uit en dat is dit jaar niet anders, want deze keer is het de beurt aan macOS 27 (Golden Gate). Hierin zitten weer diverse verbeteringen die tijdens WWDC 2026 zijn aangekondigd. Het betaprogramma is nu begonnen, waardoor ontwikkelaars en later ook publieke testers met deze software aan de gang kunnen. Wij houden je op de hoogte van alle vernieuwingen in de beta’s van macOS 27.

Meest recente macOS Golden Gate Beta

macOS 27 Beta 1

8 juni 2026 – Apple heeft zojuist de eerste betaversie van macOS 27 Golden Gate beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars. Zij kunnen nu gaan testen met deze softwareversie, voordat het grote publiek er dit najaar mee aan de slag kan.

macOS 27 Golden Gate beta download

Als geregistreerde ontwikkelaar kun je in de systeeminstellingen van je Mac een optie selecteren om te updaten naar de macOS 27 Developer Beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt, is een Apple Account.

Op dit moment is de publieke beta van macOS 27 nog niet beschikbaar, maar wanneer dat over enkele weken wel het geval is, heb je daar geen macOS-betaprofiel voor nodig. Om mee te kunnen doen aan de publieke beta van macOS moet je je eerst aanmelden. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen. De publieke beta verschijnt ergens in juli. In ons aparte artikel leggen we je uit hoe je de publieke beta van macOS installeert.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt. Installatie is op eigen risico

Tijdlijn macOS Golden Gate beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS Golden Gate-beta’s:

macOS 27 Beta 1: 8 juni 2026 (verschenen; buildnummer 26A5353q)

macOS 27 definitief: september 2026

Over macOS Golden Gate

macOS 27 is dé Mac-update van 2026. Er zitten allerlei nieuwe functies in, waar we in een apart artikel uitgebreid op ingaan.

Bekijk ook macOS 27: dit weten we al over de volgende grote Mac-update Dit jaar brengt Apple macOS 27 uit als opvolger van macOS Tahoe. Over de exacte vernieuwingen is nog weinig officieel bekend, maar in het geruchtencircuit duiken al de eerste details op. In dit artikel zetten we op een rij wat je ongeveer van macOS 27 kunt verwachten.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS Tahoe ook op een aparte partitie installeren.