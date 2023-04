Google Authenticator is één van de vele verificatie-apps die je helpt om veilig in te loggen bij diensten die ondersteuning bieden voor tweestapsverificatie. Maar er was altijd één groot nadeel: raak je het toestel met de Google Authenticator-app kwijt, dan heb je ook geen toegang meer tot deze verificatiecodes, wat weer problemen geeft bij het inloggen in online diensten. Maar met de nieuwe versie lost Google dat op dankzij Google-ccount-ondersteuning.



Google Authenticator werkt nu met Google-account voor backup verificatiecodes

In een blogpost kondigt Google de ondersteuning voor Google-accounts aan. In plaat van dat de verificatiecodes dus lokaal op het toestel in de app opgeslagen wordt, wordt het gesynchroniseerd met je eigen Google-account. Als je iPhone met de Google Authenticator-app defect gaat of kwijt of gestolen is, ben je dus niet meer buitengesloten van alle online diensten waarmee je via de verificatiecodes van de Authenticator-app inlogt. Je hoeft dus alleen maar (veilig) in te loggen met je Google-account op een ander toestel om weer alle verificatiecodes te krijgen.

Google heeft meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt om de Authenticator-app een visuele update te geven. Er is een nieuw appicoontje en de app ziet er nu iets aantrekkelijker uit met nieuwe visuele elementen en logo’s. Het is de eerste update sinds maart vorig jaar, toen Google ondersteuning toevoegde voor iPad-multitasking.

Hoewel verificatiecodes nog altijd belangrijk zijn om veilig bij diensten in te loggen, werkt Google samen met onder andere Apple aan een wachtwoordvrije toekomst. Met de passkeys heb je namelijk geen wachtwoord of verificatiecode meer nodig. Maar het duurt nog wel eventjes voordat het merendeel van de diensten hiermee samenwerkt, waardoor de verificatiecodes nog altijd van belang zijn. Naast Google Authenticator kun je ook verificatiecodes in iCloud-sleutelhanger gebruiken of één van de vele andere verificatie-apps gebruiken.