Dagtopper: Apple iPad Pro 11-inch met 1 terabyte opslag

Zoek je een iPad Pro met heel veel opslag, dan kun je er nu eentje voor minder dan duizend euro in huis halen. Bij BCC vind je de 11-inch iPad Pro 2018 met WiFi + Cellular en 1 terabyte opslag voor €999. Elders kost deze €1399 of meer.

Het gaat om het volgende model:

Apple iPad Pro 2018

11-inch scherm

Kleur spacegrijs

Opslag 1TB

Connectivity Wi-Fi + Cellular

USB-C-aansluiting

Geschikt voor nieuwe Magic Keyboard

Wanneer is dit een slimme keuze? Vooral omdat de chip in de iPad Pro dit jaar niet zoveel is veranderd. De belangrijkste vernieuwingen in 2020 zijn de dubbele camera en de LiDAR Scanner. Heb je dat niet nodig, omdat je je iPad Pro wil hebben voor het mooiere scherm, dan is de 2018-versie ook prima. De 2020-versie met dezelfde specs kost je €1619 bij Apple.

De iPad Pro kreeg in 2018 een vernieuwd design met smallere schermranden en een groter 11-inch scherm. De tablet zelf bleef even groot. Op het scherpe Liquid Retina scherm zie je elk detail van de foto’s en video’s die je bewerkt. Dankzij de los verkrijgbare Apple Pencil 2 bewerk je foto’s en video’s. Met 1 TB geheugen heb je genoeg ruimte om al je creaties en projecten op te slaan.

Dankzij de nieuwe A12X chip heeft deze iPad Pro geen enkele moeite met zware programma’s. Je ontgrendelt de iPad Pro veilig via FaceID.

