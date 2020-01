Krijg je zoveel e-mailberichten per dag dat je er gek van wordt en staat er constant een gigantisch getal op je appicoon? Je kunt hier iets aan doen, door je Mail-app zo in te stellen dat je alleen meldingen en badges van belangrijke berichten te zien krijgt.

Sommige e-mailapps van derden maken zelf al een selectie van belangrijke berichten. De app Spark heeft bijvoorbeeld een Smart Inbox, die automatisch binnenkomende e-mail sorteert zodat je alleen de belangrijke nieuwe berichten te zien krijgt. In de standaard Mail-app op de iPhone en iPad kun je ook zorgen dat je alleen belangrijke berichten te zien krijgt en dat er alleen meldingen binnenkomen van mensen die belangrijk voor je zijn. Je doet dit met de functie VIP-contactpersonen in de Mail-app.

Iedere keer als je een nieuwe e-mail ontvangt, verschijnt er een badge op het icoontje van de Mail-app. Je ziet dan hoeveel ongelezen berichten er nog zijn. Dat is erg handig, want zo weet je meteen of er nog post is. Maar het kan soms ook iets te veel worden. Word je gek van alle binnenkomende e-mailberichten, dan zegt een badge met een getal voor nieuwe berichten weinig meer. Je kunt echter instellen, dat de badge alleen belangrijke e-mailberichten laat zien. Hiervoor moet je instellen welke mensen voor jou belangrijk zijn. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Om te beginnen moet je aangeven welke mensen voor jou belangrijk zijn. Dit kan je baas of een collega zijn, maar het kan ook gaan om mail van belangrijke instanties zoals de overheid. Deze mailadressen zet je op een zogenaamde VIP-lijst. Vervolgens geef je aan dat je alleen meldingen van deze VIP’s wilt ontvangen. Hieronder leggen we het stap voor stap uit.

Belangrijke personen instellen in de Mail-app

Je begint met het instellen van belangrijke personen in de Mail-app. Dit is je zogenaamde VIP-lijst.

Ga naar de Mail-app op je iPhone of iPad. Als de postbussen niet in beeld zijn, tik je linksboven op Postbussen. Blader omlaag naar het item Vip en tik op de blauwe i. Je ziet nu de lijst met reeds toegevoegde VIP’s. Tik op Voeg vip toe om een nieuwe persoon toe te voegen.

Wil je iemand aan je VIP-inbox toevoegen die niet in je adresboek staat, dan zul je deze persoon eerst met de hand moeten toevoegen.

Vervolgens kun je aangeven voor welke mailberichten je een melding wilt ontvangen. Dit doe je als volgt:

Ga naar Instellingen > Mail > Berichtgeving. Zet voor alle mailaccounts de Badges en geluiden uit. Verderop zie je VIP. Tik hierop. Kies bij Geluiden een herkenbaar geluidje. Zorg dat de schakelaar bij Badges aan staat.

Bij deze tip hebben we gebruik gemaakt van de functie om VIP-contactpersonen in Mail in te stellen. Je kunt hier nog meer mee doen, bijvoorbeeld in de VIP-mailbox alleen de berichten van belangrijke mensen zien.

