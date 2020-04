iCulture Vandaag: dit was woensdag 29 april 2020

Vandaag nemen we alvast een blik in de toekomst, want we kijken vooruit naar de iPhone SE Plus die mogelijk volgend jaar verschijnt. hHe groot wordt het scherm en zit er nog Touch ID op? Je leest het in onze overzichtspagina. Verder vandaag: hoe de samenwerking tussen Apple en Google is ontstaan, wat er nog over is van 3D Touch op de iPhone en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag.



Met rijke notificaties op de iPhone en iPad kun je meer zien van een melding.

Je kan de batterij van je iPhone kalibreren, zodat de batterijstatus nauwkeuriger is.

Hoe zit het nou met 3D Touch? Wat werkt nog wel en wat niet en op welke toestellen is dit beschikbaar? We leggen het je uit.

Een nieuwe desktop Mac kopen nu je veel thuis aan het werk bent? We geven koopadvies en een overzicht met prijzen.

We blikken alvast vooruit op de iPhone SE Plus, die volgens bronnen volgend jaar verschijnt. Wat kunnen we hiervan verwachten?

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

ABN AMRO Mobiel Bankieren (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Sneller inloggen in internetbankieren door de QR-code te scannen en te bevestigen met Touch ID of Face ID.