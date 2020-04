Terwijl een groot deel van de mensen nog steeds vanuit huis werkt, zijn apps om mee te videobellen nog altijd erg belangrijk. Voor overleggen voor werk of een praatje met een collega kun je één van de vele opties gebruiken. Google Meet, voorheen bekend als Google Hangouts Meet, is een alternatief voor Zoom en andere soortgelijke diensten. Een nadeel daarvan is dat je hiervoor een betaald account nodig had, maar dat is nu niet meer het geval. Komende maand kan iedereen gratis Google Meet gebruiken.



Google Meet gratis voor iedereen

De wijziging is aangekondigd door Google via een blogpost. Vanaf mei kan iedereen met een e-mailadres en Google-account inloggen in Google Meet en een videogesprek beginnen. Je krijgt dan het meerendeel van de functies die ook voor betaalde gebruikers beschikbaar zijn. Zo kan je je scherm delen en dingen inplannen.

Een Google Meet gesprek is met encryptie beveiligd terwijl het gesprek gaande is. Opnames die bewaard worden in Google Drive worden ook met encryptie bewaard. In een groepsgesprek kunnen met de gratis variant maximaal 100 deelnemers meedoen. In de gratis versie zijn gesprekken beperkt tot zestig minuten, al zegt Google dat ze dat pas na 30 september gaan handhaven. Geavanceerde functies van Google Meet blijven tot en met 30 september voor iedereen gratis.

Het kan nog even duren voordat je met de gratis versie aan de slag kan. Zoals gezegd start Google hier in mei mee, maar de functie wordt stap voor stap uitgerold. Via deze link kan je je aanmelden en op de hoogte gehouden worden zodra het zover is.