Microsoft Office in 2021 zonder lidmaatschap

Sinds een paar jaar kun je Microsoft Office voor Mac-apps downloaden vanuit de Mac App Store. Maar voor die versies heb je wel een actief Microsoft 365-lidmaatschap nodig. Dat kost zo’n €69 per jaar. Het voordeel is dat je altijd up-to-date apps krijgt zolang je betaald, maar je zit dan dus wel vast aan maandelijkse kosten. Voor wie liever een eenmalige aankoop wil, kun je nog altijd Office 2019 aanschaffen, bijvoorbeeld in de Apple Store. Microsoft heeft nu laten weten dat die versie een opvolger krijgt.



Microsoft heeft nog weinig details losgelaten over deze aankomende versies. Het enige wat het bedrijf zegt is dat er een ‘nieuwe permanente release van Microsoft Office voor zowel Windows als Mac komt, in de tweede helft van 2021. Nieuwe functies en prijs zijn nog niet bekend, maar vermoedelijk is deze versie gebaseerd op de huidige Microsoft 365-versies. In Microsoft Office vind je Word, Excel en Powerpoint. Een standaard Office-pakket heeft meestal een licentie voor één apparaat en komt in een versie voor thuisgebruik en studenten en voor zelfstandigen. Je kan de apps gewoon installeren en offline gebruiken.

Eerder gaf Microsoft al een blik op de toekomstige veranderingen in Microsoft Office. Binnenkort komt er ook een nieuwe Microsoft Outlook voor Mac beschikbaar.