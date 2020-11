Vandaag was het alwéér pre-order dag, want je kan nu de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max reserveren. Heb jij jouw favoriet kunnen bemachtigen? Als je nog twijfelt waar je moet kopen, lees je in ons artikel met de iPhone 12-voorraad wat de levertijden bij diverse winkels zijn. Ander opvallend nieuws vandaag, is dat de Apple Store in Haarlem tijdelijk gesloten is. Maar waarom is dat eigenlijk? Dat en meer in deze iCulture Vandaag van 6 november!



iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Wist je dat je bij het maken van screenshots op de Apple Watch ook meteen een workout kan pauzeren?