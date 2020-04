Het gaat de laatste tijd snel met het aanbod van Apple TV+. Eerder deze maand verscheen Home Before Dark al in zijn geheel en sinds vorige week kun je kijken naar indrukwekkende huizen in de docuserie Home. Daar is nu weer een nieuwe dramaserie én een documentaire bijgekomen.



Defending Jacob op Apple TV+ kijken

Defending Jacob is een juridische thrillerserie over een jong gezin. De jonge Jacob wordt ervan verdacht een moord op een klasgenoot te hebben gepleegd. Al het bewijsmateriaal wijst erop dat Jacob schuldig is, maar zijn ouders geloven hier niet in. Defending Jacob is gebaseerd op het gelijknamige boek van William Landay, dat bekroond is tot een New York Times bestseller.

De hoofdrollen zijn er voor Chris Evans (bekend van zijn rol als Captain America in de Avengers-films), Michelle Dockery (Downton Abbey) en Jaeden Martell. De eerste drie aflevering van Defending Jacob zijn nu te zien. Elke aflevering duurt ongeveer drie kwartier.

Beastie Boys Story op Apple TV+ kijken

Beastie Boys is een New Yorkse hiphopgroep die je misschien kent van hun nummers Fight for Your Right en Intergalactic. De band is in de jaren tachtig opgericht en filmmaker Spike Jonze heeft een bijna twee uur durende documentaire over de groep gemaakt. In de documentaire zie hoe de 40 jaar durende vriendschap tussen bandleden Mike Diamond en Adam Horovitz tot stand gekomen is. Beastie Boys Story is een live documentaire. Op het podium vertellen ze hun verhaal, terwijl op de achtergrond allerlei beeldmateriaal van vroeger getoond wordt.

Onderweg: The Shrink Next Door met Will Ferrell

Onlangs werd ook bekend dat Apple de comedyserie The Shrink Next Door besteld heeft. De serie is gebaseerd op de gelijknamige Engelstalige podcast. Hoofdrolspelers van de achtdelige serie zijn Will Ferrell en Paul Rudd. De show omschrijft zichzelf als een dark comedy dat gebaseerd is op waargebeurde vertalen. Het draait om de relatie tussen psychiater Dr. Isaac Herschkopf en zijn langdurige patiënt Martin Markowitz. Langzaamaan dringt Isaac door in het leven van Martin, tot het moment dat hij zelfs zijn familie overneemt. De twee hoofdrolspelers kennen elkaar van Anchorman 2. Wanneer de serie te zien is, is nog niet bekend.

Je kan nog altijd gratis naar Apple TV+ kijken als je onlangs een nieuw Apple-apparaat gekocht hebt. Dat geldt dus ook voor de iPhone SE 2020, die sinds vandaag officieel verkrijgbaar is. Je kan in de Apple TV-app automatisch je jaar gratis lidmaatschap claimen.