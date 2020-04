Een nieuwe zogenaamde 'tekstbom' zorgt ervoor dat je iPhone of iPad crasht als je een notificatie ontvangt. De reeks karakters moet in een binnenkomende notificatie staan.

Het komt wel vaker voor dat dergelijke reeksen met vreemde karakters je iPhone laten vastlopen. Het toestel start dan opnieuw op. Deze specifieke versie bestaat uit Italiaanse vlaggen en karakters uit de Sindhi-taal. Alle huidige versies van iOS 13 zijn er gevoelig voor, al zijn er geluiden dat het in de tweede beta van iOS 13.4.5 is opgelost. Het treedt alleen op als er een notificatie binnenkomt in één van de chatapps die je hebt geïnstalleerd.



De karakterbug werd voor het eerst ontdekt in Telegram en werd besproken op Reddit. In de meeste gevallen gaat het om een Italiaanse vlag met wat tekst in Sindhi, maar later verschenen ook filmpjes waarin andere emoji in combinatie met een tekst in Sindhi werden gebruikt.

Deze bugs zijn simpel, maar kunnen erg irritant zijn als mensen het massaal naar elkaar toe gaan sturen. In 2018 was er bijvoorbeeld de Telugu-bug, die zo heftig was dat Apple er snel een update voor iOS, watchOS, tvOS en macOS voor uitbracht. Deze bug blokkeerde iMessage, WhatsApp en andere apps. Ze komen niet zo vaak voor, maar kunnen erg storend zijn als je moet werken terwijl je vrienden zich zitten te vervelen.

Wat kun je zelf doen?

De bug werkt in meerdere berichten-apps, maar doet dat alleen in iOS en iPadOS. De kans is groot dat Apple nu ook weer een update moet uitbrengen. Er zijn een paar oplossingen denkbaar. Eén ervan is om de notificaties voor de meestgebruikte berichten-apps uit te zetten. Je doet dit via Instellingen > Berichtgeving. Voor de betreffende app zet je de schakelaar Sta berichtgeving toe uit.

Het uitschakelen van previews van berichten op je toegangsscherm kan ook helpen.

Je kunt ook proberen of alleen het tonen van een cijfertje op de badge werkt, als je toch op de hoogte wilt blijven of er nieuwe berichten zijn.

Heb je de luxe dat je meerdere toestellen hebt, dan kun je tijdelijk een toestel met iOS 12 of eerder, of een Android-toestel gebruiken tot de tekstbom is overgewaaid.