iCulture Deals: aanbiedingen woensdag 22 april 2020

In iCulture Deals vind je op woensdag 22 april 2020 weer de laatste goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en nog veel meer koopjes.

Iedere werkdag rond 16:00 uur vind je in iCulture Deals de allerlaatste koopjes voor je iPhone, iPad, iPod touch en Mac. We zetten de goedkoopste apps op een rij, kijken naar afgeprijsde iTunes-tegoedkaarten en speuren het internet af om leuke, afgeprijsde accessoires met je te delen.





iPhone SE voor minder dan 450 euro

Bij Tele2 kun je de nieuwe iPhone SE 2020 voor minder dan €450 aanschaffen. Maar om dit voor elkaar te krijgen, moet je wel een speciaal trucje toepassen, die wij je in ons artikel uitleggen.

iPhone SE 2020 pre-order

Vandaag is de pre-order van de iPhone SE 2020 begonnen. Dat betekent dat je hem nu kan bestellen en je hem volgende week vrijdag 24 april in huis hebt! Veel winkels hebben nog voorraad, maar als je hem de 24e wil hebben moet je zeker niet te lang wachten. Hieronder vind je de winkels waar je terecht kan. Lees ook meer in ons artikel met de pre-orders van de iPhone SE 2020.

Pre-order iPhone SE 2020 met abonnement

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

Pre-order iPhone SE 2020 los bestellen (vanafprijs €489)

Je kunt ook terecht bij deze winkels en aanbieders:

Bestellen bij BCC

Bestellen bij Bol.com

Bestellen bij Belsimpel.nl

Bestellen bij Mobiel.nl

Bestellen bij Mediamarkt

Bestellen bij Amac

Bestellen bij YourMacStore

Bestellen bij Coolblue

Bekijk ook iPhone SE 2020 pre-order: zo kun je hem vrijdag nog binnen krijgen iPhone SE 2020 pre-order is nog volop bezig! Om te zorgen dat je als eerste krijgt geleverd, hebben we enkele tips voor het bestellen van de Deis nog volop bezig! Om te zorgen dat je als eerste krijgt geleverd, hebben we enkele tips voor het bestellen van de iPhone SE 2020 voor je op een rijtje gezet, zodat je weet waar je aan toe bent. Met deze tips weet je zeker dat je vooraan staat bij de leveringen.

Adobe geeft 40% korting op Creative Cloud

Ben je creatief maar vond je de software van Adobe tot nu toe te duur, dan is er een leuke kortingsactie voor je. Tot en met 23 april krijg je 40% korting op álle Creative Cloud-apps. Het gaat hier om meer dan 20 creatieve apps voor desktop en mobiel, waaronder Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro en XD. Normaal kost dit uitgebreide pakket €60,49 per maand inclusief BTW maar je betaalt momenteel slechts €36,29.

Scholieren, studenten en docenten krijgen zelfs 65% korting op Creative Cloud. Zij betalen slechts €19,66 per maand inclusief BTW voor toegang tot alle apps.

Bekijk hier de Creative Cloud-bundels

Gratis in tijden van Corona

Bekijk ook welke apps, boeken en games gratis zijn vanwege de coronacrisis:

iOS Apps met korting

after FÒCUS - €1,09 (was €2,29) - Verzameling van allerlei filters voor je foto’s.

iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+

Remote, muis, toetsenbord Pro - gratis (was €7,99) - Je iPhone of iPad als muis of toetsenbord voor je Mac.

iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+

Asketch - gratis (was €3,49) - Veelzijdige schetsapp.

iPhone/iPad, iOS 12.0+

AirDisk Pro - gratis (was €2,29) - Bestanden van je Mac beheren vanaf je iPhone of iPad.

iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+

Nog steeds in de aanbieding

Actuele iPhone 11 en iPhone 11 Pro deals





iPhone 11 bij provider nu bestellen

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

iPhone 11 los bestellen (vanafprijs €809,-)

Bestel iPhone bij Bol.com

Bestel iPhone bij Belsimpel.nl

Bestel iPhone bij Mobiel.nl

Bestel iPhone bij Mediamarkt

Bestel iPhone bij Amac

Bestel iPhone bij YourMacStore

Bestel iPhone bij Coolblue

Koop je via één van bovenstaande linkjes, dan steun je daarmee iCulture zonder dat het jou iets extra kost. Alvast bedankt!

iOS games met korting

Burly Men at Sea - €2,29 (was €5,49) - Avonturengame over drie woeste zeemannen op avontuur.

iPhone/iPad/ TV , iOS 9.0+ · 💬 Biedt iMessage-app

Active Neurons - €1,09 (was €2,29) - Train je logisch denkvermogen.

iPhone/iPad, iOS 12.2+

Doggins - €1,09 (was €3,49) - Grappige avonturengame over een hond en een eekhoorn.

iPhone/iPad, iOS 8.0+

OK Golf - €1,09 (was €4,49) - Minimalistisch potje golf spelen.

iPhone/iPad/ TV , iOS 8.0+

Nog steeds in de aanbieding

iTunes cadeaukaarten met korting

Hier kun je de iPhone 11 als los toestel kopen

Er zijn momenteel geen iTunes-kaarten in de aanbieding.

Bij Hema en Startselect vind je regelmatig interessante kortingen op iTunes codes.

Mac apps met korting

Deze apps zijn bedoeld voor de Mac, dus niet te installeren op iPhone en iPad.

Lux - Zonsopgang zonsondergang - €2,29 (was €4,49) - Mooie app waarmee je altijd weet hoe laat de zon op komt en weer onder gaat.

macOS, 10.14+

Nog steeds in de aanbieding

De beste iPhone sim-only aanbiedingen

Bekijk alle iPhone sim-only deals in de iCulture Vergelijker