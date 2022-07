Het aanbod geldt als je tussen 4 juli 2022 en 31 juli 2022 een iPhone 13 aanschaft met een 1- of 2-jarig abonnement van KPN. Je krijgt de spacegrijze HomePod mini ter waarde van €109,- helemaal gratis! Dat is mooi om erbij te hebben. Gebruik de HomePod mini als een slimme speaker voor je muziek, stel vragen aan Siri en gebruik de HomePod als woninghub voor HomeKit.

Iedereen die bij KPN een iPhone 13 met 1- of 2-jarig abonnement afsluit krijgt de slimme speaker gratis. Op het toestel kun je ook nog mooi besparen: je betaalt altijd €768,- voor het model met 128GB, ongeacht hoe je dit bedrag over de looptijd spreidt. Je kunt dit in één keer betalen of verspreiden over alle maanden. Die €768,- is een stuk lager dan de adviesprijs van €909,- die je voor het losse toestel bij Apple had betaald. Een iPhone 13 met abonnement kan daardoor best aantrekkelijk zijn, zeker omdat je ook nog €2,50 korting per maand krijgt bij afsluiting van KPN Unlimited.

De actie geldt alleen voor de iPhone 13, niet voor de mini- en Pro-modellen. Wil je toch liever een mini of Pro? Dan betaal je in combinatie met een abonnement ook een veel lagere prijs dan de adviesprijs bij Apple.

Kom je pas later achter deze actie? Geen probleem: je hebt nog tot 31 augustus 2022 de tijd om het formulier op de website van KPN in te vullen om je gratis HomePod mini te claimen.