Een caravan of camper is een kleine besloten ruimte, waar koolmonoxide extra gevaarlijk kan zijn. Netatmo meldt nu dat de Slimme Koolmonoxidemelder met HomeKit nu ook gecertificeerd is voor gebruik in caravans, campers en woonwagens. Je hebt wel een wifi-verbinding nodig.

Netatmo Koolmonoxidemelder Netatmo voor je mobiele thuis

Eerder schreven we al een review van de Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder met HomeKit (ca. €90 bij de meeste winkels). Deze is een mooie aanvulling op de rookmelders die sinds 1 juli verplicht zijn in Nederland. Een CO-meter detecteert het dodelijke koolmonoxide, dat bij onvolledige verbranding of bij een slecht functionerend verwarmingsapparaat kan ontstaan. Het is onzichtbaar en geurloos en kan ongemerkt toeslaan terwijl je slaapt. Ook in de caravan of camper kan een CO-melder levensreddend zijn. Wil je er eentje plaatsen, dan is deze van Netatmo ervoor geschikt want de koolmonoxidemelder is gecertificeerd voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen.



De melder houdt in de gaten of de concentratie aan koolmonoxide niet te hoog wordt. Je zou een gewone koolmonoxidemeter kunnen plaatsen die rond de 20-30 euro kost , maar heb je liever een slim exemplaar dan moet je met één ding rekening houden: er is een internetverbinding nodig. Beschikt de camping over wifi met een goed bereik, dan is het meteen geregeld. Is dat niet het geval, dan zul je zelf voor de internetverbinding moeten zorgen. Dit kan bijvoorbeeld een oude iPhone zijn met een simkaart erin of een zogenaamde Mifi-router waar je een lokaal simkaartje in steekt. Alleen dan kun je ook gebruik maken van de slimme functies, zoals meldingen op afstand ontvangen en meenemen in automatiseringen in HomeKit

Uiteraard kun je je camper nog op veel meer manieren slim maken, met bijvoorbeeld een AirPlay-speaker voor muziek, een HomeKit-beveiligingscamera om de boel in de gaten te houden en raam- en deursensoren tegen inbraak en om te kunnen controleren of je alles goed hebt afgesloten.